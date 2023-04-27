北约评价习近平与泽连斯基的通话

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格周四在布鲁塞尔北约总部与卢森堡首相泽维尔·贝泰尔的联合新闻发布会上，对中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基的通话表示欢迎，称中国“更好地理解”乌克兰的观点很重要。贝泰尔也对中乌领导人通话做了评价。点击以下内文视频了解详情。

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01:26 北约秘书长斯托尔滕贝格，摄于2023年4月27日，布鲁塞尔 © AP

斯托尔滕贝格指出，中乌两国领导人的本次通话并没有改变中国尚未谴责俄罗斯入侵乌克兰的事实，同时再次强调北约盟国“对泽连斯基总统和平计划的强烈支持，其中包括充分尊重乌克兰的领土完整”。

卢森堡首相泽维尔·贝泰尔将中乌领导人这次通话描述为“朝着正确方向迈出的第一步”，称“这是一个被侵略的国家和一个拥有全球性力量的国家之间的对话。我们知道中国是一个关键的角色，和中国进行对话不总是容易的，但是非常重要的。我们可能做出的最大的错误，就是把中国政府推进莫斯科的怀抱。昨天他们（乌克兰和中国领导人）之间的通话是非常重要的，我希望这（习近平与泽连斯基的通话）不是一次性就完事，有头无尾的。我希望他们两人定下了下一次进行交流的日程表。我们见到了（本次乌中通话）的结果，两方都有沟通的意愿，中国将向乌克兰派特别代表，这些都是朝着好的方向在前进。我认为乌克兰和中国之间关系的强化，和中国站在正确一边的更多参与介入，尤其是中国站在正确一方的更多参与，是非常重要的。不能让中国加入错误的一方。在这一点上，我们需要支持他们”。

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