华日：中国《反间谍法》加剧寒蝉效应 贝恩证实上海员工被问话

中国/《反间谍法》

美国贝恩公司(Bain & Company)今天证实了两周前警方前往该公司在上海办事处并向员工问话的报道，但未透露员工被问话的内容。这家美国咨询公司表示正在与中国有关部门进行适当的合作，并称目前对此事件没有进一步的评论。中国周三通过了新修订的反间谍法加大了对西方公司可能被要求向中国安全官员提供信息的担忧。

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据华尔街日报今天报道称，中国《反间谍法》加剧寒蝉效应。中国修订了《反间谍法》，以加强国家对于更广泛的数据和数字活动的控制，这将扩大其权力，有助应对外部威胁，此举令企业在这个全球第二大经济体面临的风险上升。

外国高管表示，《反间谍法》适用范围和执行权力扩大，有可能导致日常的交流互动变成涉及危害国家安全的行为，也凸显出中国日益恶劣的环境，许多外国企业认为在中国面临的环境恶化。

修订后的《反间谍法》让中国本已宽泛的国家安全定义进一步扩大，并给中国领导人习近平着手强大国家以应对与美国及其盟友的潜在对抗提供了一系列的新工具。但同时，该法也有可能破坏中共领导人争取外国资本以恢复经济增长的努力。

外国高管担心的一个问题是，新修订的《反间谍法》将允许有关部门检查机构的设施和电子设备，以及被怀疑从事间谍活动的个人的数字设备，如智能手机和笔记本电脑。

修订后的法律还让人担忧，间谍活动的定义扩大后，正常的商业活动，比如收集当地市场、竞争对手和商业伙伴的情报，可能会被视为间谍活动。

据该报道，修改后的间谍法赋予有关部门更大的执法权力，力图应对日益增大的网络威胁，并实际上使任何数据或文件都可基于国家安全的潜在风险而受到检查。《反间谍法》的修订内容包括，将任何针对中国国家机关实施网络攻击者明确为间谍。

《反间谍法》和相关的国家安全立法引发了美国和其他西方国家的担忧，他们担心企业可能会被要求向中国安全官员提供信息。美国国会呼吁封禁TikTok或迫使其中国所有者出售这款流行短视频应用，正是基于对这种权力的担忧。

外国高管表示，新修订的《反间谍法》有可能导致日常的互动变成涉及危害国家安全的行为，凸显出中国日益恶劣的营商环境。就在不久前一些外企员工被拘。

据华尔街日报称，中国《反间谍法》于2014年首次通过，取代了原有的安全立法，为次年出台更全面的国家安全法铺平了道路。有关部门后来发布了关于如何实施《反间谍法》的细则，之后于去年启动了正式修订程序。近年来中国颁布的其他一些法律和法规涉及网络和数据安全、外国非营利组织在中国的运作以及跨境信息传输。

修订案还扩大了该法所针对的活动类型，包括提供有关通信基础设施安全漏洞的信息。邮政和快递服务、电信运营商和互联网服务提供商将被要求向国家安全机构提供技术援助以打击间谍活动。

这项法律将于7月1日生效，还将授权中国各级政府机构和媒体开展宣传活动，以提高对间谍活动的认识和宣传打击此类活动的方法。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E5%8F%8D%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B3%95-%E5%8A%A0%E5%89%A7%E5%AF%92%E8%9D%89%E6%95%88%E5%BA%94-%E8%B4%9D%E6%81%A9%E8%AF%81%E5%AE%9E%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%91%98%E5%B7%A5%E8%A2%AB%E9%97%AE%E8%AF%9D-985056eb

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