台湾学者称习泽通话也展现习近平有可抗衡美国的国际影响力

乌克兰/中国/习近平

中国国家主席习近平昨天与乌克兰总统泽连斯基电话会谈。有台湾学者分析，中国将派特别代表斡旋俄乌是具体行动，若能使战事有所和缓，将可彰显中国在外交事务上与美国平起平坐的大国地位。

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据中央社今天采访台湾政治大学国际关系研究中心研究员刘复国称，中国先前推动沙特阿拉伯、伊朗复交，除了看到中央外事工作委员会办公室主任王毅的角色外，台面下势必有穿梭其中者；中国将派特别代表赴乌克兰等国，这个动作非常值得关注后续发展。

刘复国指出，俄乌战事不会因为一通电话获得解决，不过这场通话是中、乌两国最高领导人谈话，各自将条件框架讲清楚。习近平强调“劝和促谈”，基调奠基于和平政治解决方向，也试图佐证中国是唯一可分别和俄、乌对话且有能力斡旋其中、愿负起国际义务的大国。

据淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中告诉中央社，中国对于俄乌战事相关处理看起来有其阶段性，先是在一周年发出“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”文件，接着习近平访问俄国，再到习近平、泽连斯基通话。这些阶段性过程展现了北京外交自主性，也定位了中国在俄乌战事的角色，这通电话欲传递中国不仅和俄罗斯关系紧密的讯息，也是乌克兰亟欲寻求协助的对象，尤其这次通话是习近平“应约”，显示中国可以是斡旋俄乌的中间人。

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