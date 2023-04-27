富士康前老板称他当选就不会有中国进攻台湾

台湾/郭台铭

台湾富士康的亿万富翁创始人、总统候选人郭台铭27日宣称，中国不希望对台湾发动战争，如果他成为总统中国也就更加不会进攻，因为他不会宣布台湾独立。

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台湾富士康创始人郭台铭今天对台湾东海大学的学者和学生说：“据我了解，中国不想打仗。但如果你要搞独立，有独立就一定有战争。中国认为台湾是他们的。”

郭台铭是台湾最知名的面孔之一，于 2019 年辞去苹果公司主要供应商富士康的首席执行官一职，富士康在中国拥有大量制造设施。本月，他第二次竞选反对派国民党的总统候选人选票，该党历来倾向于与北京保持密切联系。

据郭台铭说，中国希望发展经济，并专注于为大学毕业生找工作和养活人民等事情。据郭台铭说，“对他们来说，军事解决台湾不是当务之急。但是台湾政客们希望，因此人们可以由此讨厌中国，因此他们就会被选举出来，” 72岁的郭台铭说，“我不会宣布独立，中国就不会攻击，您不会声明独立，中国军机也不会绕台湾飞行。

郭台铭表示，他希望“和平与尊重”和平等对话。郭台铭并批评国际媒体将台湾描绘成一颗危险的定时炸弹。

据路透社消息称，当郭台铭问“你觉得危险吗？” 他的听众都笑了起来。

台湾现总统蔡英文连任两届后，因宪法限制无法再次参选。她领导的执政的民进党（DPP）选择了现任副总统赖清德作为该党总统候选人。

国民党尚未选择最高职位的候选人。

蔡英文曾多次提出与中国会谈，但遭到北京方面拒绝，北京谴责她是分裂分子。

路透社说，蔡英文和赖清德都表示，只有台湾人民才能决定他们的未来。

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