泽连斯基拨打习近平电话中：说了没有恪守一个中国政策？

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根据中国官方公布，2023年4月26日下午，国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。中国官方公告称，泽连斯基祝贺习近平主席再次当选，赞赏中国取得的非凡成就，相信在习近平主席领导下，中国将成功应对各种挑战，持续向前发展。中方在国际事务中秉持联合国宪章宗旨和原则，在国际舞台上发挥着巨大影响力。乌方恪守一个中国政策，希望同中方开展全面合作，开启乌中关系的新篇章，共同致力于维护世界和平与稳定。

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根据中国外交部官方文告，乌克兰总统泽连斯基介绍了对当前乌克兰危机的看法，感谢中方为乌克兰提供的人道主义援助，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。

中国国家主席习近平是于26日与乌克兰总统泽连斯基通话。各方均确定，这是乌克兰遭俄罗斯侵略爆发战争一年多以来，泽连斯基第一次能够与中国国家主席习近平直接通话。

中国方面强调，是应泽连斯基之约而与乌克兰总统通话。中国方面与乌克兰方面均没有就这一次通话预约与沟通准备情况做透露。

乌克兰总统泽连斯基，与中国官方所做出的通话情况公告较多内容不同，鲜少报告泽连斯基与习近平通话内容细节。根据泽连斯基在推特上所报告的通话内容说法，只是说他与习近平进行了长时间有意义的通话。泽连斯基还报告说，他将向中国任命派遣一名新大使，与中国关系以此将有大发展。

泽连斯基第一时间没有透露与习近平对话内容细节。由泽连斯基官网和乌克兰官方报告，泽连斯基与习近平的通话内容没有细节透露，也没有涉及是否谈及恪守一个中国原则的话题。

泽连斯基与习近平对话有一个小时之久。

至此，欧洲联盟包括法国，以及美国，均在第一时间对泽连斯基与习近平通话给予肯定与支持，赞同任何制止战争，寻求和平的努力。美国白宫国家安全发言人约翰柯比谈到这通电话时说，“我们早就说过我们希望这场战争结束。”柯比还说，如果普京撤军离开乌克兰，侵略战争可能会立即结束。但这似乎不会发生。

据柯比说：“如果要通过谈判达成和平，就必须在乌克兰总统泽连斯基做好准备的时候开谈。”柯比说，“美国欢迎任何为实现公正和平而做出的努力，但要和平是可持续的，并且是可信的。”

但柯比也不无微妙说，美国对这次通话并不了解，也不一定会知道。柯比称，“这是两国两位最高权力的领导人通话，我们很高兴看到他们确实进行了交谈。”

乌克兰官方稍后更多报告泽连斯基与习近平通话情况，4月26日晚间，乌克兰总统府发布了一份视频，当中泽连斯基向乌克兰民众介绍了与中国国家主席习近平交流情况。

泽连斯基在视频中表示：“我与中国领导人进行了对话，这是一次长时间的、相当理性的对话。通常这个类型的对话被视为创造新机会的契机，现在，我们有机会为乌中关系注入新的活力，我们也有机会借着中国的政治力量来加强和平所必须的原则与规则”。

“乌克兰和中国与世界上的绝大多数国家一样，都关心国家主权的力量和领土的完整，都重视关乎安全的重要规则，尤其是重视核武器这种不可接受的威胁，以及核武器在世界上扩散（的可能性）。我们同样希望确保扎波罗热核电站周围的情况最终变得彻底安全，希望核电站永远不会再次被牵扯进军事相关的目的”。

“中国（是否）在航行和贸易自由方面与乌克兰看法一致，这非常重要。我向习近平先生介绍了我们为恢复海运食品出口所做的最新努力，我也（从习近平主席那里）收到了中国对我们黑海粮食相关及延展倡议的支持，还有中方对我们的人道主义支持，特别在乌克兰粮食计划方面的支持”。

“当然，我们对话当中的一个重要的点，是交流乌中双方对恢复公正和平的看法。我提出了乌克兰和平方案及其具体要点，我们同意继续保持沟通”。

据观察，泽连斯基关于通话的介绍，多含有对国人解释。

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