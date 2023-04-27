泽连斯基谈其与习近平的通话

4月26日晚间，乌克兰总统府发布了一份视频，当中泽连斯基向乌克兰民众介绍了被俘乌克兰士兵回国、其与中国国家主席习近平交流、与国际原子能总干事格罗西交流等的情况。点击以下内文视频，了解泽连斯基对其与习近平通话的相关评价。

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01:55 乌克兰总统泽连斯基，摄于2023年4月26日。 © 乌克兰总统府-路透社发图

泽连斯基在视频中表示：“我与中国领导人进行了对话，这是一次长时间的、相当理性的对话。通常这个类型的对话被视为创造新机会的契机，现在，我们有机会为乌中关系注入新的活力，我们也有机会借着中国的政治力量来加强和平所必须的原则与规则”。

“乌克兰和中国与世界上的绝大多数国家一样，都关心国家主权的力量和领土的完整，都重视关乎安全的重要规则，尤其是重视核武器这种不可接受的威胁，以及核武器在世界上扩散（的可能性）。我们同样希望确保扎波罗热核电站周围的情况最终变得彻底安全，希望核电站永远不会再次被牵扯进军事相关的目的”。

“中国（是否）在航行和贸易自由方面与乌克兰看法一致，这非常重要。我向习近平先生介绍了我们为恢复海运食品出口所做的最新努力，我也（从习近平主席那里）收到了中国对我们黑海粮食相关及延展倡议的支持，还有中方对我们的人道主义支持，特别在乌克兰粮食计划方面的支持”。

“当然，我们对话当中的一个重要的点，是交流乌中双方对恢复公正和平的看法。我提出了乌克兰和平方案及其具体要点，我们同意继续保持沟通”。

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