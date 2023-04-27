港媒：泽连斯基对卢沙野胡言沉默或换来中国之“金”

乌克兰/卢沙野/泽连斯基/习近平/中国

中国驻法国大使卢沙野接受电视访问，被问到克里米亚是否属于乌克兰，称“克里米亚主权取决于如何看待这个问题”，“前苏联国家没有有效主权国家身分”，引发轩然大波。据香港星岛日报称，已脱离前苏联的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛（波罗的海三国）气势汹汹，召见中国代表抗议，但“感情最受伤害”的乌克兰却很低调，没有随之起舞。

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该报在中国观察署名解释面对中国驻法大使卢沙野“失言”保持“沉默的真相”，称没有“因小失大”。该报并说，“沉默的真相”终于解开。昨天下午，习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。

该报说，乌克兰这几天之所以保持沉默，就是为了这通电话。毕竟，战事持续了1年多，乌克兰虽然有美国力挺，与俄罗斯英勇作战，但战事惨烈，至少超过1万乌军战死沙场，700万平民流离失所。要打败俄军是不可能的，要停火，要谈判，只能依靠与俄罗斯关系良好的中国从中斡旋。中乌元首的这通电话筹划已久，不能“因小失大”。

随着习泽通话，这场风波基本过去。既然乌克兰都不闹了，其他国家还有什么好拿来说事？

该报还说，中国实际在意的是法国、德国、意大利和欧盟的对华政策，至于欧洲议会及东欧国家一向“反华”，只能随他们去了。

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