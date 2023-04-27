秦刚访菲化解水上争议翌日 中国海警船被指对菲小艇发威

菲律宾/中国/n南海

法新社的一个小组随菲律宾海艇作水上争议议题巡访，现场发现一艘中国海岸警卫队的船只在有争议的南中国水域截住了一艘菲律宾船只，菲律宾小艇勉强避免了一次碰撞。而此前一天，中国外长秦刚刚刚访问菲律宾，寻求解决两国在南海领土争议。

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法新社引述菲律宾海岸警卫队BRP Malapuasca号船的指挥官Rodel Hernandez说：当时如果我没有切断引擎并挂上倒档，我们就会在船头被中国海警船相撞。这段插曲被赫尔南德斯指挥官描述为 "大卫与歌利亚 "的对抗，发生于上个周日，在中国南海，北京声称南海几乎全境是中国的。

菲律宾武装部队邀请国际媒体小组登上一艘菲律宾船只BRP Malabrigo号，参加了长达1670公里的海上巡逻，途径了十几个岛屿和珊瑚礁，历时6天。在此期间，中国船只和海岸警卫队多次出现，跟踪菲律宾船只并命令他们离开。

据法新社叙述，Malabrigo号和Malapuasca号当时正驶向第二托马斯浅滩礁，菲律宾海军在那里驻扎以维护该国领土主张。

44米长的马拉帕斯卡号在接近礁石时，突然被一艘比它大两倍多的中国海岸警卫队船只截住。中国船只和菲律宾船只之间的距离当时只有45米。据指挥官埃尔南德斯说。这是他第一次目睹这样的场景：碰撞就在眼前。只有他的快速行动才阻止了这场撞船的悲剧的发生。

法新社在不到一公里外的Malabrigo号上观察了事件的发展过程。

法新社称，当时第二艘中国船只就在附近。

据埃尔南德斯说，中国船只经常挡路，但在周日，这两艘敌对船只 "最接近 "发生碰撞。

Malapascua号和Malabrigo号曾表示他们打算在这一地区航行，称他们想进行 "现场调查"。他们当时要求中国船只 "不要靠近"。中国海岸警卫队无视这一要求，声称这两艘船是非法航行在中国领土内，并敦促他们离开。

第二托马斯浅滩礁石距离菲律宾大岛巴拉望约200公里，距离中国海南岛一千多公里。

据罗德尔-埃尔南德斯坚持说，"如果我们放松监视，他们很快就会控制Ayungin（菲律宾对该礁石的称呼）。因此，我们必须随时待命，藐视他们的骚扰。"

法新社说，这一事件发生在中国外交部长秦刚访问马尼拉以化解有争议水域的紧张局势的第二天。

南中国海的争端并不罕见。北京声称包括南沙群岛在内的几乎所有海域都是中国的，中国并无视国际上关于中国的主张没有法律依据的裁决。在过去的十年里，中国在该群岛上开垦了数千公顷的珊瑚礁，并军事化，那里出现了起降跑道、港口和雷达系统。

周六，菲律宾海岸警卫队发现有100多艘中国船只停泊在惠泉礁上，马尼拉认为该礁是菲律宾专属经济区的一部分。这些船只被要求撤退，但菲律宾的要求无济于事。

自去年6月上任以来，菲律宾总统小费迪南德-马科斯（Ferdinand Marcos Jr）"Bongbong "发誓，他不会允许中国侵犯该国海洋权利。为此，他正在寻求改善与他的长期盟友美国的关系，这些关系曾被他的前任罗德里戈-杜特尔特破坏。

因此，马尼拉和华盛顿在南海的合作有所加强：4月初，菲律宾向美国提供了四个新的军事基地，包括一个离台湾不远的海军基地，这让北京很不高兴。

菲律宾海岸警卫队正在动员起来，以引起国际社会对中国在有争议海域活动的关注。但是，菲律宾海岸警卫队在西菲律宾海的发言人Jay Tarriela说，菲律宾只有三艘巡逻艇来监视这片广袤的水域，这是一个挑战。

不过，在公海上航行，Malabrigo号的船长Julio Colarina指挥官毫不畏惧。据他称，菲律宾可能是一个小国，但我们国家有决心的海岸警卫队，愿意为菲律宾人民服务，同时表现出非凡的忠诚和勇敢。

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