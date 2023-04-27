纽约时报：北韩发展核武已不可逆转 部分原因来自中国

北韩发展导弹及核武速度之快，使美国及南韩承认已无法准确计算北韩拥核的数字；美国与南韩的历届政府的目标是朝鲜半岛完全、可核实的无核化，然而现在的情况，北韩的核武计划已不可逆转，没有人会再相信让北韩解除核武装是一个合理的目标，因此美国对南韩的保护政策也随之改变。

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《纽约时报》报导说：美国官员认为，北韩对扩大核武库的新信心，部分原因是与中国的关系发生了变化；中美两国之前都愿意合作控制北韩，中国甚至主持六方会谈来解决核问题，甚至适当时对平壤采取一些制裁措施。但现在中国欢迎北韩与俄罗斯、伊朗联合，甚至似乎欢迎北韩定期展开导弹试验，让美国及其盟友感到不安。

中国国家主席习近平最近在致北韩领袖金正恩的口信中表示，愿在新形势下加强对中朝关系的战略引导。分析指出，所谓“战略引导”不排除北京利用北韩的导弹发射及核试，来抗衡美国。

《纽约时报》报道说：拜登总统与到访的南韩总统尹锡悦达成协议，美国继续承诺保护南韩，南韩政府有权要求使用美国核保护，而美国则保留控制对核打击目标的选择及执行行动的决定权，这是换取首尔承诺不发展自己的核武。

为了表明美国愿意使用其核威慑力来保护南韩，美国一艘导弹核潜舰将高调访问南韩。

拜登决定让核潜舰及战机定期到南韩，以及扩大联合军演，都是增强首尔对华盛顿承诺核保护的信心，但也有南韩官员认为，信心的来源应更取决于华盛顿是否愿意冒险进行核战争。

与此同时，拜登与尹锡悦也就“延伸威慑”(extended deterrence)决策，展开更详尽的讨论。

北韩外长崔善姬则重申近几个月来经常说的话，称北韩作为世界级核大国的地位是不可逆转的。

尽管很少有专家认为北韩会愿意进一步使用核武器

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