纽约时报：北韩发展核武已不可逆转 部分原因来自中国

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美国总统拜登接待到访的韩国总统尹锡悦 Yoon Suk Yeo 2023年4与26日
美国总统拜登接待到访的韩国总统尹锡悦 Yoon Suk Yeo 2023年4与26日 AP - Andrew Harnik
作者： 旧金山特约记者 王山
4 分钟

北韩发展导弹及核武速度之快，使美国及南韩承认已无法准确计算北韩拥核的数字；美国与南韩的历届政府的目标是朝鲜半岛完全、可核实的无核化，然而现在的情况，北韩的核武计划已不可逆转，没有人会再相信让北韩解除核武装是一个合理的目标，因此美国对南韩的保护政策也随之改变。

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纽约时报报导说：美国官员认为，北韩对扩大核武库的新信心，部分原因是与中国的关系发生了变化中美两国之前都愿意合作控制北韩，中国甚至主持六方会谈来解决核问题，甚至适当时对平壤采取一些制裁措施但现在中国欢迎北韩与俄罗斯、伊朗联合，甚至似乎欢迎北韩定期展开导弹试验，让美国及其盟友感到不安。

中国国家主席习近平最近在致北韩领袖金正恩的口信中表示，愿在新形势下加强对中朝关系的战略引导分析指出，所谓战略引导不排除北京利用北韩的导弹发射及核试，来抗衡美国。

《纽约时报》报道说：拜登总统与到访的南韩总统尹锡悦达成协议，美国继续承诺保护南韩，南韩政府有权要求使用美国核保护，而美国则保留控制对核打击目标的选择及执行行动的决定权，这是换取首尔承诺不发展自己的核武。

为了表明美国愿意使用其核威慑力来保护南韩，美国一艘导弹核潜舰将高调访问南韩。

拜登决定让核潜舰及战机定期到南韩，以及扩大联合军演，都是增强首尔对华盛顿承诺核保护的信心，但也有南韩官员认为，信心的来源应更取决于华盛顿是否愿意冒险进行核战争。

与此同时，拜登与尹锡悦也就延伸威慑(extended deterrence)决策，展开更详尽的讨论。

北韩外长崔善姬则重申近几个月来经常说的话，称北韩作为世界级核大国的地位是不可逆转的。

尽管很少有专家认为北韩会愿意进一步使用核武器

 

 

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