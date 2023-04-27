调查：87%在华美商对中美关系更感悲观 已改变供应炼优次美企大增至27%

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受中美关系紧张和地缘政治影响，中国美国商会（AmCham China）的最新调查显示，虽然逾半受访在华美国企业对中国前景感到乐观，但有87%受访者对中美关系感到悲观，较半年前的调查大增14个百分点；而已把供应炼重新划定优先次序的公司亦增至27%，较上次调查急增21个百分点。

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中国美国商会上星期调查访问了109家在华美企，并於昨(26日)公布调查结果，显示中国撤销防疫措施後，受访者对中国经济前景普遍较去年10月至11月进行调查时乐观，包括有近六成受访者对中国未来两年的经济复苏感到乐观，较前大增22个百分点；但自忖营利可能增加的受访者比例却只是轻微上升4个百分点至37%。影响之下，三分之二受访者表示不会或未决定在未来三年内增加投资，表示会增加或减少投资的，各占24%和11%。

调查又发现，大部分受访公司(73%)没有将供应链转移到中国以外地方，与上次调查结果相若；但另一提问显示，有27%的公司表示，已将供应链的优次重新划定，比半年前大增21个百分点。

商会政策委员会主席罗斯（Lester Ross）向美媒彭博通讯社指出，中美关系严重恶化，目前很难看到双方关系何时开始改善，这亦必然影响企业跨境营运的能力。该会会长何迈可（Michael Hart）亦表示，调查结果显示美国公司感到在中国的整体投资环境较过去更难预测。

该会同时公布的2023年白皮书，亦将中美关系恶化列为今年的关键挑战，指随着经贸议题与国家安全等问题紧密交织，两国不断恶化的关系已将美企推向十字路口。商会呼吁中美藉由「高层级会面」来解决问题，先从没那麽敏感的问题着手，慢慢扩大沟通渠道。

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