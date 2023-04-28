一名援巴中国男子遭控亵渎神明不同寻常地获得保释

中国/巴基斯坦

一名在巴基斯坦因亵渎罪指控被捕的中国公民获得保释，这在南亚国家是罕见的举动，法官经常因担心报复而将此类案件推迟多年。

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据路透社今天报道说；被控在巴基斯坦亵渎神明的中国男子不同寻常地获得保释。这名男子在巴基斯坦达苏北部的一个水电项目工作，由于担心遭到报复而没有被警方确指以及公布身份。这名涉案者上周被他的同事指控侮辱先知穆罕默德。

在巴基斯坦，亵渎神明可判处死刑。尽管该国从未有人被处决，但仍有许多人在被指控后遭愤怒的暴民私刑处死，其中包括 2 月份的一名男子和 2021 年的一名斯里兰卡工厂经理。

地区警察局长 Imtiaz Ayub 说，法院于周四批准了被告的保释。法院称已准予保释，因为所指控的罪行似乎是“误解的结果”。目前尚不清楚这位中国人何时会返回法庭接受审判。

近年来，一名巴基斯坦州长和一名部长因试图寻求修改亵渎法而被杀害，巴基斯坦的这些法律被认为是仅次于伊朗的世界上最严厉的法律。

据称中国人遭指侮辱神明事件发生在科希斯坦西北部地区的一个水电项目现场。警方称，工人们指责该男子对先知使用贬损性言论。

中国是巴基斯坦的主要盟友和投资者，中国工人有时会遭到与巴基斯坦政府作战的武装分子的袭击。伊斯兰激进分子被指控在 2021 年对一辆公共汽车进行了自杀式炸弹袭击，导致 9 名在同一水电项目工作的中国公民丧生。

路透社说，人权组织表示，有时提出亵渎指控是为了报复算账。有数百人在监狱中等待此罪审判。

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