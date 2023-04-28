中国与菲律宾因南海大声开吵

菲律宾/中国/南海

2023年4月17日，在菲律宾马尼拉的马拉坎南宫讲话的菲律宾总统小费迪南-马科斯。小马科斯去年当选总统以来，不断靠近美国，他将于5月1日访问美国白宫，与拜登举行峰会。

中国今天指责菲律宾故意在南海有争议的水域挑起事件，此前两国海警船几乎相撞。但菲律宾马尼拉强硬对北京回应说，“在我们自己的水域进行的例行巡逻不可能是有预谋的或挑衅性的，是我们已经行使并将继续行使的合法权利。”

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两国海警船几乎相撞事件发生在上周日的南沙群岛附近，一天前，中国外交部长秦刚在菲律宾首都与菲律宾总统小费迪南德-马科斯举行会谈，旨在化解有争议水域的不和。

菲律宾总统马科斯不久将在美国白宫会见美国总统拜登，讨论日益紧张的地区局势。

法新社引述载有记者的菲律宾涉事船长说，一艘中国海岸警卫队的船只截住了一艘比它大一半的菲律宾海岸警卫队船只，它们事发时相距45米，险些发生碰撞。法新社的一个记者小组应邀乘坐第二艘菲律宾海巡船只参加为期六天的巡逻观察，目睹了这一事件，而且称这是一系列事件中的最新事件。

法新社说，北京声称拥有几乎整个南海，无视2016年的一项国际裁决，裁决指中国的主张没有法律依据。

在过去十年中，中国对那里数千公顷的珊瑚礁进行了重新开发和军事化，那里的跑道、港口和雷达系统已经萌芽。

周日，两艘菲律宾海岸警卫队的船只前往第二托马斯礁（中国为仁爱礁，菲律宾为阿勇仁礁）。该礁距离菲律宾的巴拉望岛约200公里，距离最近的中国陆地，即海南岛有1000多公里。当 "Malapuasca "号接近礁石时，一艘中国海岸警卫队的船只突然将其截住。几乎发生一场碰撞。

中国外交发言人毛宁周五说：菲律宾船在有记者的情况下冲入仁爱礁水域，是有预谋的挑衅，故意寻求对抗，制造媒体炒作。她说，中国船只的船员以专业和克制的方式行事。她说，中国海警船正在依法确保中国领土主权和海上秩序的安全，同时采取适当措施避免菲律宾船只的危险接近，防止发生碰撞。

但菲律宾方面，Teresita Daza指责中国海岸警卫队严重危害了菲律宾船员。他谴责中国海岸警卫队对这一例行巡逻的干扰完全违反了航行自由，所记录的一些事件还涉及违反正常航行惯例的极其危险的动作。

据Malapascua号的指挥官Rodel Hernandez说，在菲律宾为期6天的巡逻中，包括海岸警卫队在内的中国船只多次出现，跟踪这两艘菲律宾船只并命令他们离开。

菲律宾船只曾表示他们打算在该地区航行，说他们想进行 "现场勘察"。他们还要求中国船只 "不要靠近"。

自6月上任以来，小费迪南德-马科斯发誓，他不会允许中国侵犯他的国家的海洋权利。

法新社说，为此，他正在寻求改善与美国的关系，美国是菲律宾的长期盟友，但被他的前任杜特尔特破坏。他们在南中国海的合作得到了加强。4月初，马尼拉向华盛顿提供了四个新的军事基地，包括一个离台湾不远的海军基地，这让北京很不高兴。

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