中国加大对外企施压 华日指突访、调查、拘留多管齐下

中国/美国/反间谍法

在向全球投资者发出“开门迎客”的讯息仅几个月后，中国政府就开始了一场让外国企业就范的行动。华尔街日报称中国加大对外企施压办法包括突访、调查、拘留多管齐下。

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据该报称，最近几周，中国有关部门突访咨询机构贝恩公司上海办事处并对员工进行问话，对芯片制造商美光科技公司在华销售的产品实施网络安全审查，拘捕了日本制药商安斯泰来制药的一名员工，并搜查了美国尽职调查公司Mintz Group的北京办事处。

中国政府已修订了反间谍法，将适用范围扩大到应对其认为的外国威胁，新内容包括允许检查疑似从事间谍活动者的行李和电子设备，这大大增加了在华开展业务的西方公司的风险。

过去几年，长期不信任资本主义力量的中国领导人习近平一直在开展一场遏制国内民营部门的行动。在准备迎接与美国的更激烈竞争之际，中国政府现在正将重点转移到使美国和其他外国公司守规矩。这是习近平的第三个任期。

曾与中国相关部门进行过磋商的企业高管说，这一努力的一个核心宗旨是希望更严格地控制关于中国治理和发展的叙事，并对审计公司、管理咨询机构和律师事务所等外国公司收集的可能影响外界对中国看法的信息施加限制。

这让依赖可靠信息和专业服务来评估在华风险的西方商界感到担忧。

一些外国企业高管表示，他们担心《反间谍法》的修订意味着，从台湾的地位到中国的人权记录，再到半导体等技术，许多话题现在正成为他们与中国同行讨论的禁区。

据该报道，中国政府向美国公司施压的其他行动还包括，放慢对一些需要中国政府批准的美国公司拟议并购案的审查。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8A%A0%E5%A4%A7%E5%AF%B9%E5%A4%96%E4%BC%81%E6%96%BD%E5%8E%8B-%E7%AA%81%E8%AE%BF-%E8%B0%83%E6%9F%A5-%E6%8B%98%E7%95%99%E5%A4%9A%E7%AE%A1%E9%BD%90%E4%B8%8B-78cba700

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