中国抗议韩国与美国签涉台及南海《华盛顿宣言》

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中国外交部周五发表声明称，中国就韩国与美国就台湾海峡和平与稳定的必要性发表的联合声明表示“强烈不满”。韩国官方称，外交部当天发布消息称外交部发言人做出的“政府事先向中方说明《华盛顿宣言》”发言与事实不符，韩方未向中方进行相关说明。

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据路透社今天报道，中方就韩美联合声明涉及台湾及南海等内容向韩方提出严正交涉。

中国外交部表示，亚洲司司长刘劲松周四晚间会见了韩国大使馆公使康相郁，强调了中国在台湾问题上的立场，并敦促韩国严格遵守“一个中国”原则。

韩国总统尹锡悦正在对美国进行为期六天的访问，在此期间，尹锡悦和拜登举行了会谈，内容涉及中国与台湾之间的紧张局势以及中国在南中国海的军事活动。在韩美联合声明中，两国总统强调台湾海峡和平的必要性，并表示他们反对“任何单方面改变印太地区现状的企图，包括通过非法的海洋主张、将填海岛礁军事化和强制活动。”

据韩联社报道，韩国政府澄清未事先向中方说明与美国签发《华盛顿宣言》。韩国外交部当天发布消息称，当天由外交部发言人做出的“韩国政府事先向中方说明《华盛顿宣言》”发言与事实不符，澄清韩方并未向中方进行相关说明。

当天稍早前，外交部发言人任洙奭会见记者时表示“就《华盛顿宣言》，政府事先向有关各国进行了说明”。然而，美国政府高官前一天在记者会上表示，美方事先向中方说明了宣言，并称阻止韩国等域内国家接连进行核武装是不仅对美国，对中国也是最佳之选。韩国总统室官员就此表示，据了解，美方向中方做出的说明大意为，宣言不会成为制造美中矛盾的直接因素，其主要内容是韩美从同盟层面应对朝鲜核导威胁的方案，因此中方不必对此有顾虑。

韩联社称，韩美领导人在当天举行的会谈上发表《华盛顿宣言》，其核心内容为新设核咨商小组，以及美方定期在半岛出动核潜艇等战略武器，加强“延伸威慑”的执行力。

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