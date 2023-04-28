中国足协今报2人新落马 遭讽11人在监可凑齐一支球队

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中国当局周五表示，中国足球协会的一名副主席因 "严重违法 "而受到调查，成为全国足球运动中反腐运动的最新目标。同日，中超联赛有限责任公司前董事长马成全涉嫌严重违纪违法也告落马。法新社说习近平是足球迷，过去曾说过，他希望看到中国举办甚至赢得一届世界杯。

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据法新社说，68岁的李毓毅于2015年底被任命为中国足协副主席。此人在2015年底才被任命为该职，现在已经被免职，他特别负责中国顶级联赛的超级联赛。据共产党和国家纪律委员会的一个机关在官方网站上说，他 "涉嫌严重违法"，"目前正在接受纪检部门的调查"。

官方公告没有详细说明李毓毅在中国足球协会（CFA）任职期间涉嫌违法的性质，中国足球协会是一个作为联合会和联赛的机构，并不独立于政府。

法新社称声明中使用的措辞通常用于官员腐败案件。

李毓毅是11月以来被调查的一系列中国足球高官中最新的一个，从前中国足协主席陈戌源到前国家队教练和英超球员李铁都落马。自2023年3月底以来，另外两名协会官员，即竞赛主管和纪律委员会主任，也因 "严重违法 "而受到调查。

中国国家主席习近平是一个足球迷，过去曾说过，他希望看到中国举办甚至赢得一届世界杯。但是他的反腐运动在最近几个月震撼了全国的足球，打击了一个已经在财政上挣扎的行业，并受到严格的新冠病毒疫情清零限制政策的影响。清零现在已经被放弃了。

据消息称，中国足协至少有11名高级官员落马遭拘。官方报告通常没有涉案官员贪腐违纪的细节。

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