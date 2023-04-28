中国跨境业务人民币首超美元 去美元建功

中国/人民币/美元

中国的人民币正在缓慢但肯定地被更多国际支付所采用，路透社引述分析师称，这可能为与占主导地位的美元平行运行的贸易体系奠定基础。仅在过去一天，数据显示，3 月份与中国的跨境交易以人民币结算的数量首次超过美元，阿根廷表示，其目标是定期以人民币而非美元支付中国商品。消息指巴西现总统与前总统都高呼要用人民币替代美元。

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据路透社报道，中国在人民币离岸使用方面的小举措开始累积起来。

虽然美元在世界贸易结算中占主导地位，但这一消息传出之际，越来越多的双边交易安排与中国进行人民币支付，从中国在中东的石油采购到与从巴西到俄罗斯的合作伙伴进行贸易，均有报告。

考虑到北京希望严格控制人民币的预期，人民币真正在全球普及的可能性不大。但渐进式的进步已经形成了一种新的贸易架构，并且正在加快步伐，特别是俄罗斯被驱逐出大部分西方支付系统加速了替代方案的开发。

俄罗斯对乌克兰的战争，以及由此产生的西方制裁，为这一推动提供了实质性的支持。突然之间，俄罗斯几乎从无到有成为中国以外的第四大人民币交易中心。

人民币在俄罗斯货币市场的份额已从去年初的不到 1% 跃升至 40% 至 45%。根据 SWIFT 的数据，其在世界贸易融资中的份额已从两年前的 1.3% 增加到 2 月份的 4.5%。美元是84%。

路透社说，世界贸易流量以美元、欧元、英镑和日元为主，因为这些货币可以自由获取，并以资本控制的人民币无法做到的方式与开放经济体相连。可以肯定的是，没有任何迹象正在改变。而中国本身需要时间在其境外有限的人民币池中创造深度，这对北京来说不太容易控制。

然而，人民币为中国的贸易伙伴提供了其他吸引力。就阿根廷而言，用人民币购买商品可以避免耗尽不断减少的美元储备。更广泛地说，每个新的采用者都增加了货币系统的深度和实用性。

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