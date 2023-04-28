中国驻日本大使就反间谍等问题作答

中国与日本

4月28日，中国驻日本大使吴江浩在主题为“中国外交政策与中日关系”的一场记者会上，对中日关系、台湾问题、反间谍等问题答记者问。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

01:38 中国驻日本大使吴江浩，摄于2023年4月28日 © Reuters

根据路透社同一天提供的视频信息，有关中日关系，吴江浩大使用日语表示：“我认为，当前中日关系正处于关键的十字路口。我们正面临建交以来最复杂的形势，新的问题、风险和挑战正在逼近”。“我们从未将日本视为对手, 没有将日本视为威胁, 无意将日本视为敌人。我们希望日本采取同样的立场”。

就台湾问题，他用日语表示：“有人说，台湾危机就是日本危机，这种想法是非常荒谬和危险的，将纯粹的中国内政与日本的安全联系起来，不仅不合逻辑，而且危害极大”。

就中国反间谍问题在日本所引发的担忧，他用中文表示：“有些人甚至于讲，在中国，一定要小心，在马路上走，有可能会被抓，拍一个照片，有可能会被抓，跟朋友说个话，有可能会被抓。哪里有这样的事情？跟中国打交道的日本朋友千千万万，几十年，被抓的有几个？为什么被抓？这些人心里有数，日本方面也心里有数”。

根据日本国家新闻协会官网发布的同一事件相关视频记录，吴江浩大使在西山旧案问题上还指出，这一间谍案的核心“涉及到中国的国家安全，事实越来越确凿。我想，应该反省的，应该收敛的是那些指使西山们在中国从事间谍活动的人、机构。在这个问题上，坦率地讲，是中国的主权受到了侵害，而不是日方的人员被无辜地拘捕”。“正常的友好活动、经济活动，我们张开双手，继续热烈欢迎。在中国从事不法的间谍活动，我们会继续坚定地依法办事，要取缔”。这段视频并未出现在路透社中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅