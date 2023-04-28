再多一国以人民币结算 中国用更首超美元 评论料人币国际化仍远 惟影响港美联系汇率制度

人民币在中国跨境交易中的使用量2023年3月首次超过美元，不过，人民币在全球支付总额的占比在3月维持在2.2%，继续是全球第五位。

阿根廷本月起将改以人民币支付从中国进口的商品，是一个月内第二个国家弃用通行的国际货币美元来支付中国入口货价，预料这将加快去美元化的速度，尤其是人民币在中国跨境交易中的使用量在3月首次超过美元，媒体称是中国减少对美元依赖过程的里程碑。不过，人民币在全球支付总额的占比在3月维持在2.2%，继续是全球第五位。

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不少评论指出，美国对俄罗斯的制裁确令越来越多国家开始寻求降低对美元的依赖，但人民币国际化之路仍然遥远，只要人民币一天不可自由对换，以及涉及贸易供应炼的关键设备须由欧美国家进口，人民币际化将难以实现。香港评论员利世民更直指，中国最想做的，是把人民币金珐产品化或人民币债国际化，故在香港推出以人民币计价股票，为人民币结算後的资金寻求出路。

继南美国家巴西於上月底宣布与中国达成改以本国货币结算丶不再使用美元为中间交易货币之後，另一南美国家阿根廷亦由本月起改用人民币结算中国进口商品货额。根据中国中央电视台昨(27日)报道，阿根廷经济部长马萨（Sergio Massa）在当地时间26日宣布，本月起停止使用美元支付中国进口商品货额，涉及的人民币相当於10.4亿美元；预计5月起，阿根廷将使用人民币支付价值相当於7.9亿至10亿美元的中国进口商品。

阿根廷去年的外贸总额为1699亿美元，即平均每月的外贸额为141亿美元，意味阿根廷约7%的外贸会以人民币计算。

马萨表示，使用人民币可以加快阿根廷未来几个月的中国商品进口节奏，相关授权的效率将更高。经济部指，以人民币结算，进口审核可以由180天缩短至90天。

当地商会指，人民币结算可以简化阿根廷从中国进口的流程，亦可以减轻阿根廷的外汇储备压力；而为了使用人民币结算，越来越多企业选择和中国公司进行贸易。

除巴西和阿根廷，马来西亚亦已与中国当局就使用本国货币结算计算双边贸易一事展开谈判。两国另又就成立「亚洲货币基金」进行谈判，以减少对美元的依赖。

SWIFT：美国全球支付占比41.07%居首 中国2.2%排第五

随着印度和东南亚国家转向支持人民币，美国财政部长耶伦日前承认，美国对俄罗斯等国实施经济制裁，可能危及美元的主导地位。

但已移离香港的评论员利世民在网台节目上表示，这不表示人民币国际化，他解释，相关国家取得人民币後，委大程度仍须以美元购买该国需要的其他物品，否则便变成「以物易物」，但「难道你(叫沙特阿拉伯)用石油买(中国的罐头)豆豉鲮鱼?」

台湾中信金融管理学院讲座教授谢金河亦在脸书指出，人民币欲取代美元成为主要储备货币，「路途仍遥远」，因为两者在全球外汇比重相差甚远，而人民币更已由去年上半年的高峰2.88%开如下滑，跌到同年下半年的2.69%。他直言，人民币必须先可自由兑换，才可谈取代美元，否则门都没有。

而根据环球银行金融电信协会(SWIFT)上周公布，人民币3月份支付金额按月明显增加20.86%，但仍较同期全球所有货币支付金额总体升幅低1.7个百分点。结果，当月的人民币占全球支付货币总额的2.2%，与2月的2.19%的占比相若，排名亦维持在全球第五大活跃货币。

美元仍是霸主，占全球支付货币总额的41.07%，其次是欧元(35.36%)丶英镑(6.47%)及日圆(2.8%)。

利世民：中国推的是人民币债国际化 港美联系汇率变化中

美国传媒彭博通讯社昨日引用中国国家外汇管理局数据指人民币在中国跨境交易中的使用量在3月首次超过美元时分析道，人民币使用增加，是中国开放资本账户的自然结果。报道续称，外汇局早前已指出，人民币在跨境使用中的占比不断上升，有助降低在跨境交易中货币错配风险，该局将进一步扩大跨境贸易人民币结算规模。

中国外汇局指出，人民币在3月的所有跨境交易中的占比提升至48.4%，创下新高，美元占比则跌1.9个百分点至46.7%，是人民币的使用首次超过美元。另外，路透社根据中国外汇局数据估算，3月人民币跨境收付金额增至5499亿美元新高，月增1154亿美元，升幅接近27%。

评论员利世民直指，现时的情况是中国希望其他人相信越来越多人用人民币，但实情是难以撼动美元的领导地位，因为美元的资金池甚阔，买卖和自由度甚高。但反观中国，则希望股票大兴之馀又不影响其国内经济及其背後的实权，故认为中国穴正想做的，不是人民币国际化，而是人民币金融产品国际化或者人民币债国际化。

他解释，中国要推动别国接受人民币，须为人民币寻求投资出路，而以人民币买卖股票便成了一条出路，而香港亦承担了这任务，故香港会突然在十年前发展伊斯兰金融，近期则在香港大推人民币计价股票买卖和发债。他预料，港人数以亿计的强积金日後一定会购入大量人民币计价债券。

他更质疑，人民币流通後，现时港元质美元挂鈎的联系汇率能否维持。他又以港元由与英镑为主的计价转与美元挂鈎为例指出，中间会有一个过程，但决定及公布则是一瞬间。

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