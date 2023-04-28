卢沙野“口误” 是乌战后国际新冷战的预备宣言？

美国之音刊登中国国内学者江枫的分析文章题为：“调停电话的背后，中俄特殊关系正在形成”，文章说：“从中国驻法国大使卢沙野的“口误”到习近平主动接通乌克兰总统的电话，与其说是中国做出的调停姿态，不如说更像下山摘桃子的姿态。” 但这一系列戏剧性事件的背后并不简单。

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文章分析说：只有在如此戏剧性发展的地缘政治变局下，才能理解卢沙野大使在法国媒体的“口误”。当卢沙野声称不承认前苏联加盟共和国主权地位的时候，历史的一幕又在重演：如同苏联将匈牙利、捷克斯洛伐克等东欧社会主义国家称之为“有限主权”，中俄都对昔日在颜色革命中获得独立、今天在欧洲日益活跃的波罗的海三国和乌克兰等前苏联加盟共和国报以巨大的怀疑和历史的幽怨，其中包含着对苏联帝国时代的缅怀，也有对颜色革命和民主转型的恐惧。这一虚无主义的历史观，正是中国始终不愿意钳制俄罗斯对乌克兰的侵略，表面上以和平名义进行调停、实际上是对俄进行“策应”支援的关键，也是中俄关系纽带所在。

然而，这一纽带，也是中俄联盟的核心，长久以来都被遮掩。只有在俄乌战争将近尾声、国际社会都在关注战后秩序安排的时刻，也在中国领导人顺利进入第三个任期之后，中国才在巨大的地缘政治压力下，借卢沙野之口，终于撕掉了此前含糊温情的面纱，将中俄联盟及其性质公开化了。

北京正在通过构建中俄同盟应对乌克兰战争结束后的世界地缘政治变局。在这个意义上，卢沙野的讲话与其说是挑战国际秩序，不如说是为乌克兰战争后新冷战到来的预备宣言，也是北京战略的重要一环，为中国领导人登上世界政治舞台的中心做了一次精心的暖场。

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