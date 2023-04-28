法新社：泽连斯基希望习帮忙让乌儿童返回家园

“绑架”儿童

欧洲 – 乌克兰总统泽连斯基28日举行的一次记者招待会上表示，他前一天曾经请求中国国家主席习近平让俄罗斯归还被绑架的儿童。按照官方的统计，被强行掳到俄罗斯的140 万乌克兰人中，至少有2 万乌克兰儿童遭绑架。

广告 继续浏览后续

在记者会上泽连斯基表示，他在通话中向习近平提出了这一请求。泽连斯基还表示，我们必须与（...）不同的国家接触，以便他们能够向绑架乌克兰儿童的俄罗斯侵略者和恐怖分子施加压力。

泽连斯基还对记者表示，让儿童返回是一件很难的事情。法新社报道称，乌克兰驻联合国代表团曾发表一份声明指出，俄罗斯绑架乌克兰儿童并将他们运往俄罗斯，以灭绝乌克兰民族。泽连斯基表示，但目前为止，努力获得的成功是微博的。

仍据法新社报道，基辅估计至少有19,400名儿童被强行“绑架”到俄罗斯；或者被带到自入侵乌克兰以来俄罗斯占领的地区。很多乌克兰儿童在寄养家庭中度日，有的儿童背井离乡，离家远近上千公里。

仍据乌克兰官方公布的数据，，目前乌克兰当局已找回360 多名儿童。今年3月中旬， 国际刑事法院（ICC）对俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将乌克兰儿童“非法遣送”至俄罗斯发布逮捕令，同时对俄罗斯儿童权利也对总统专员利沃瓦-贝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）发布逮捕令。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）强调说，那些对被指控的罪行负有责任的人必须被追究责任，儿童必须被送回他们的家庭和社区。

法新社还报道说，在乌克兰总统泽连斯基和中国国家主席习近平通电话时，泽连斯基警告北京不要向俄罗斯出售任何武器。

泽连斯基还表示，“乌克兰希望所有国家了解向俄罗斯提供任何武器将带来的风险“。泽连斯基还表示，就这一问题他得到了中国国家主席习近平“积极的回应”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅