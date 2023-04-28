泽连斯基请求习近平帮忙：从普京那里要回被俄军掳走的乌克兰儿童

乌克兰/中国/俄罗斯/掳走乌克兰儿童

乌克兰总统泽连斯基今天刚刚报告说，他已经请求中国国家主席习近平帮助归还被俄罗斯 "驱逐掳走 "的乌克兰儿童。据基辅官方估计，这些儿童的数量至少有2万名。至此没有看见中国官方是否有回应。欧洲委员会属下的欧洲议会昨天晚上通过决议，谴责俄罗斯劫持乌克兰儿童是犯下灭绝种族罪。

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据法新社自基辅报道称，乌克兰总统泽连斯基周五表示，他已请求中国国家主席习近平帮助归还被俄罗斯 "驱逐 掳去"的乌克兰儿童。

此前几天，泽连斯基向习近平拨打电话，并通话。这是俄罗斯侵乌战争爆发以来泽连斯基第一次得以与习近平通话。此期间，习近平与普京至少5次会见通话。

泽连斯基没有提及寻求习近平帮助寻回乌克兰儿童的理由与细节。

乌克兰总统泽连斯基今天是在基辅举行的新闻发布会上说，他在周三与中国国家主席的电话交谈中，"我向他提出了这个请求"。"

泽连斯基补充说：“我们必须让（......）不同的国家对俄罗斯侵略者和恐怖分子施加压力，他们绑架了我们这么多的孩子。”

泽连斯基所说上述内容，是第一次披露。此前，乌克兰与中国官方均没有提及此一内容。

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