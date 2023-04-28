美国一军机或横穿中国扰台机队飞行线

美国/军机穿过台湾海峡

一架美国海上巡逻机28日飞越了台湾海峡。同日，中国派遣20多架军机，包括一架大型战斗无人机扰台飞行震慑。

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据路透社消息称，美国海军一架飞机过境台湾海峡。

周五，一架美国海军 P-8A 海神海上巡逻和侦察机波塞冬号飞越台湾海峡。

近年来，美国及其盟友定期派遣军舰和飞机穿越台湾海峡。

美国海军第七舰队表示，波塞冬号在国际领空飞行。它在一份声明中说：“美国根据国际法在台湾海峡开展行动，维护所有国家的航行权利和自由。” “这架飞机飞越台湾海峡表明了美国对自由开放的印太地区的承诺。”

中国军方表示对飞机进行了监视，并指责美国在海峡进行挑衅行为。

中国去年表示，它对台湾海峡拥有主权、主权权利和管辖权，并称将台湾海峡称为国际水域是“虚假主张”。

美国和台湾都说中国的立场不正确。

法国一名高级议员证实，法国的一艘军舰最近经过了这条敏感水道。周五，一位法国议员兼前国防部长在蔡英文在台北的办公室会见她时说，派军舰通过海峡显示了他的国家对安全的承诺。他没有说航行发生的时间，法国和台湾政府都没有正式确认细节。台湾国防部本月表示，它知道这次过境。

路透社说，法国总统马克龙最近曾警告说，不要因“美国的节奏和中国的过度反应”而陷入台湾危机。

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