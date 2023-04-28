联合国专家指控中国对数十万藏人推置职训去藏化计划

联合国/中国/西藏/职业培训

至少6名联合国特别报告员指控中国强迫数十万西藏人接受职业培训，消除他们的宗教，文化，语言与民族认同。联合国当代形式奴隶制问题、贩运人口问题、当代形式种族主义问题、文化权利领域、少数群体问题和发展权等领域特别报告员表达忧虑。

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据法新社报道称，联合国专家27日指控，中国强迫数以十万计西藏人投入一些职训计划，这些计划使藏人文化认同受到威胁而且可能涉及强迫劳动。

据称所谓职业训练和劳动力移转计划成为破坏西藏宗教、语言和文化认同，并且对藏人进行监视和灌输思想的藉口。

6名联合国特别报告员对上述计划表达忧心。据这些专家指出：“自从2015年以来，据报已有数以十万计西藏人从他们原本的传统农村生活，被“转移到”低技能的低薪工作，这是透过一项被形容成自愿性的计划进行，但实际上据报他们是遭到威逼而参与。”

联合国专家表示，劳动力移转计划是透过一个“在军事化环境下，较不专注培养专业技能，而更关注灌输文化和政治思想” 的职训中心网络进行。他们发现，参与计划的藏人据报被阻止讲藏语、遭劝阻展现自身宗教认同。

该声明由联合国当代形式奴隶制问题特别报告员、贩运人口问题特别报告员、当代形式种族主义问题特别报告员、文化权利领域特别报告员、少数群体问题特别报告员和发展权特别报告员签名发表。

法新社说，特别报告员是联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）任命的无给职、身份独立的专家，并未代表联合国发言。

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