路透社：政治恐慌加剧 对中国投资共识破裂

中国/经济

观察投资流动和对基金经理的采访表明，外国对中国资本市场长达数十年的乐观情绪正在崩溃，地缘政治风险引发了新的不确定性时代，美国投资者尤其谨慎。

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尽管中国经济称蓄势待发，购买中国股票的理由也有很多。但是，新冠病毒疫情大流行后出口、房地产和购物的复苏比预期的要艰难。大型的、长期的外国投资者却不见了。他们的缺席以及资产管理公司缺席的原因表明，随着中国成为一个大国，成为美国的强大竞争对手，投资界对如何为资本新风险定价持谨慎态度。

路透社说，即使市场继续上涨并且中国经济保持全球增长，它也不太可能迅速得到解决。

流量数据显示，今年外国净购买量约为 1880 亿元人民币（270 亿美元）。这是一个很大的数字，但其中大部分都挤进了 1 月份，当时随着清零规则的放松和市场反弹，“快钱”对冲基金正乘势而上。

汇丰银行研究称，全球基金对中国的配比偏低，美国银行已注意到这对市场动态的影响。

改变游戏规则这种投资情绪反映了西方对中国崛起的政治不安。特别是与美国的竞争已经从贸易争端升级为战略竞争，这促使中国芯片制造和其他被视为具有重要军事意义的行业实施出口和投资禁令。

跨国公司也在重建他们的供应链，以避免对中国制造业的如此严重的依赖，趋势投资者表示改变了对中国的风险回报计算。

该报道称，尽管如此，如果低迷的流动性阻碍了业绩并且无法为外国人离开本国市场提供令人信服的理由，其他人的犹豫可能会自我实现。

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