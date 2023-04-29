习要打仗 国人是否愿上战场？测谎仪才知道

近年来，台海冲突不断，北京频频恫吓武统台湾，习近平口口声声要打仗。但中国人是否愿意上战场打杀对岸的台湾同胞？成为悬疑问题，也许测谎仪才知道。近日中国网路广传一篇反战文说，“开战绝不上战场也不会让孩子去。”引发一些网民发出共鸣。

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该反战贴文写道：“如果发生战争我是不会去的，也不会让我的孩子去，我是生活在社会底层的人，和平的时候没人记到我们，有难的时候才想起我们。说什么国家有难，人人有责，发福利的时候、享受国家待遇的时候都没有给同等待遇，谁爱去谁去，反正我不会去，也不会让我的孩子去。”

该贴文在大陆各个网络平台转发，引发无数网民共鸣。还有网民问：“大官的子女老婆都润去美利坚了，为啥我等韭菜要抛头颅洒热血。”“我也不会去，底层老百姓没有义务为资本卖命！”“给我武器，看看我能打到谁，我肯定瞄准哪些强迫我上战场的人，其他人和我没仇没怨的。”

“我不愿为国一战，更不愿自己的儿子为国一战。没办法，见到的、感受到的太多了，我的怨气也挺重。不愿做乱世炮灰，也不愿做盛世之牛马，生在底层，活在当下，奋斗一辈子可能都奉献给了上层社会，没人关心我们，我们只能顾好自己。”

也有网民建议，让让贪官污吏上，“城管、农管先去！”还有网民说：塞尔维亚谚语，穷人送孩子上战场，富人出金钱，政客出子弹，战争结束了，富人拿回了金钱，政客收回了多余的子弹，穷人收回了孩子的白骨！一将功成万骨枯。

知乎网民“乐斯”发文说，“谁从国家得到的好处越多，谁就越应该积极参战。”

今年2月份，大陆媒体一篇文章讨论“如果祖国有需要，你会上前线吗？”文章，声称如果发生战争，日本、德国等国家只有10%左右的人表示“愿意”，而中国的却有94%的人“愿意挺身而出”。引发评论区大翻车，网民纷纷表示：“让领导先上。”“要是被强制征兵，那我可就要造反了，手上有枪了。” “吃肉时没想着我，打架时也别想着我！”

今年3月7日，在中国视频网站B站（Bilibili）上，也有一位直播主发布了一段街头随机采访，询问路人：“你愿意上前线打仗吗？”被询问的年轻人对着镜头大多数都回答“愿意去啊”“必须去”等。很少有被询问者说“不愿意”之类的话。但该视频下面的评论区大翻车。众多网友留言说：“不愿意”，并讽刺此类采访“无意义”，建议“下次采访带个测谎仪”。

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