南中国海争议水域

亚太 – 华盛顿呼吁北京停止在南中国海的“危险”行动。美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)表示，美方呼吁北京停止在南中国海的“危险”行动。米勒还表示，媒体最近发布的图片和视频清楚地提醒人们，中华人民共和国骚扰和恐吓在其专属经济区进行例行巡逻的菲律宾船只。

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根据1951年签署的美国与菲律宾的集体防御制度，在太平洋海域对任一方领土与对其在太平洋的军队、船舶或飞机的武装攻击，两国将依约采取行动，对付共同危险。

美国国务院发言人上述一番发言，因菲律宾总统费迪南德•马科斯将于本周末启程前往华盛顿，下周一与美国总统拜登举行会谈。

菲律宾海岸警卫队4月28日证实，该警卫队船只上周末与中国海警船在南中国海相遇，一艘中国船只在距离菲律宾船只只有大约45米的近距离“进行危险操作”，另外还有两艘中国船只实施“进攻性动作”，双方发生了对抗。这是菲律宾和中国在这一海域近期发生的一连串海上相遇紧张事件中最新一例。

中国声称拥有几乎全部南中国海海域的主权，包括位于菲律宾海岸附近的第二汤玛斯礁（仁爱礁）和民主礁（黄岩岛）。菲律宾多次要求中国停止在这一海域的“侵略性活动”。

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