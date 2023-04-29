德国政府的中国战略：纠结多 暂时出不来

据德国电视一台报道，德国红绿黄联盟政府的一个重大项目即中国战略什么时候能完成的问题，已变得越来越悄无声息。6月20日将在柏林举行德中政府磋商会议，德国政府是否能在这之前将中国战略准备就就绪，受到怀疑。德国电视一台认为，这已不太可能。

广告 继续浏览后续

德国政府面临许多问题，其中一个大问题是如何确定国家安全战略。这是德国政府计划六月份将做的第一件事，该战略目前正在由各部委商定。光这个项目在德国历史上已经是一个新鲜事物。这是在政府联盟协议里确定的项目，目的是建立一个新的，更广泛的安全概念，将内部和外部安全结合起来，同时也包括跨学科的不同部门，数据保护和网络安全的结合。大安全战略的框架确定下来后，有关中国战略的细微定调才会在那里确定下来。而执政党派之间的这些交流都是在政府区最高级别的保密下进行的，文件是通过纸上文件，而不是电子版进行传递。而社民党、绿党和自民党三执政党在中国问题上仍然争论不休，以至于阻碍了国家安全战略的制定。

为配合该战略而设立的国家安全委员会也带来了很多争论并花费了很多时间。自民党和最大在野党联盟党都希望有这样一个委员会，但这个委员会现在已被取消了。

在谈到中国时，现在各执政党都说要降低风险，而不是脱钩。自从俄罗斯发动乌克兰战争以来，德国政界人士也将中国放在了他们的雷达屏幕上。他们的口头禅是，我们必须从依赖俄罗斯所犯的错误中吸取教训。

至少自乌克兰战争以来，德国一直在寻找新的对华战略。但要达成一个让各方满意的战略，并不容易。德国政府在对华政策上存在分歧，这主要是因为社民党总理朔尔茨和绿党籍外长贝尔伯克分歧明显。

在中国战略方面，还有很多细节没有敲定。比如，在台湾问题上该采用什么语调？德国直接投资或国家出口信贷的经济政策应该是什么样子？哪些领域允许中国企业购买？德国铁路的IT系统是否可配备中国技术？为此，需要内政部出台另一部关于基础设施保护标准的法律，以便能够完全实施中国战略。这一点也已经宣布了很长时间，但仍然没有下文。

中国目前是世界上最大的二氧化碳排放国，约占全球二氧化碳排放量的31%。中国同时也是德国迄今为止最重要贸易伙伴。德国一方面在经济政策上对中国表示不信任，想和中国保持距离，另一方面，在气候保护上，又需要中国作为伙伴——这样一个组合是否会使朔尔茨政府陷入无法解脱的两难境地

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅