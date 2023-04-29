抖音教中国人怎样偷渡美国

单亲妈妈吴丽华（音译）带着5岁的女儿一路跋涉，在4月2日午夜前抵达美墨边境，最后被美国边境巡逻队（USBP）逮捕。路透社报导说：吴丽华到美国的过程，起源于她在中国短影音平台抖音刷到“走线”这个关键词，发现有影片指导中国人如何寻一条非常规的路径翻山越岭，从拉丁美洲前往美国。

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吴丽华说，这一路仰赖的都是这个社群媒体上的详细教程，包括要穿哪种鞋子，以及如何花钱找到一名可靠的当地向导。

中国的无证移民纷纷效法，他们在抖音里，随便可以找到如何从拉丁美洲走到美国的祕诀，并依靠网红、私人聊天群组及评论区的留言来规画行程。

报道说：美国签证难以取得，加上中国在冠状病毒疫情爆发后封城带来的经济震荡，使得设法离开中国、来到美墨边境的人数迅速攀升。他们先搭乘飞机，抵达可以免签证入境的厄瓜多尔，再跋山涉水，循着一条3700公里长的非常规路径来到美墨边境。

根据美国海关与边境保护局（CBP）的资料，去年10月以来，在美墨边境被逮捕的中国公民人数短短6个月内达到6500多人，创史上最高纪录，是去年同期的15倍多。尽管在抵达南部边境的数十万无证移民里，中国人只占小部分，但却是这6个月中，人数增长最快的群体。

路透社说：持有签证入境美国，或是穿越边界进入美国的人，如果担心回国受到迫害，可以寻求庇护。根据美国司法部的资料，中国人在美国移民法院赢得庇护的机率是58%。

国土安全部则表示，社交媒体增加了潜在非法移民的机会，而且这类活动愈趋成熟，国安部会透过社媒打击这种情况。

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