泽连斯基透露与习近平通话中除求助索回乌克兰儿童 还警告不向普京提供武器

乌克兰/中国/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基星期五稍晚罕见再多透露稍早他与中国国家主席习近平通电话的内容，称他向习近平请求帮助从俄罗斯要回被俄罗斯军队掳走的数万乌克兰儿童。泽连斯基并说，他还对习近平警告北京，反对中国可能向俄罗斯出售任何中国武器。泽连斯基还报告，他从中国国家主席习近平那里听到了积极的回应。乌克兰与中国官方此前没有关于上述内容的报告。

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据法新社消息，乌克兰总统泽伦斯基周五透露，他已请求中国国家主席习近平帮助归还被俄罗斯驱掳的乌克兰儿童。

据基辅官方估计，这些儿童的数量至少有2万名。

泽连斯基在基辅举行的一个新闻发布会上说，在周三与中国国家主席的电话交谈中，"我向他提出了这个请求"。

泽连斯基说："我们必须让不同的国家参与进来，对俄罗斯侵略者和恐怖分子施加压力，他们绑架了我们这么多孩子。" 泽伦斯基告诉记者：这确实很难做到。他说，联合国和其他国际机构正试图 "做些什么 "来解决这个问题，但 "就目前而言，结果很弱"。

基辅估计，自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，至少有19400名儿童被俄军"绑架 "并被带到俄罗斯或俄罗斯占领的乌克兰领土，许多儿童被安置在寄养家庭，有时离他们原来的家有几千公里远。

根据乌克兰官方数据，乌克兰当局已经找回了360多名儿童。

3月，国际刑事法院(ICC)就驱逐掳走儿童出境事件对俄罗斯总统普京发出了逮捕令。总部设在海牙的法院还对俄罗斯的儿童事务专员玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃发出了逮捕令。

国际刑事法院检察官卡里姆-汗一年多来一直在调查俄罗斯侵略进攻期间可能犯下的战争罪或反人类罪，他告诉法新社，据称被驱赶到俄罗斯或俄罗斯控制的领土的乌克兰儿童的数量 "达到数千人"。

法新社引述泽伦斯基周五表示，他在与习近平会面时曾警告北京，反对中国向俄罗斯出售任何可能的的中国武器。

泽连斯基说："乌克兰希望所有国家了解，向俄罗斯提供任何形式的武器具有风险。"据泽连斯基说，在这个问题上，他从中国国家主席那里 "听到了积极的回应"。

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