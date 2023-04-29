积极促生 中国考虑开放单身女性试管受精

中国/人口/出生率/开放未婚试管受精

考虑到中国人口在六十年内首次下降及其快速老龄化，中国政府的政治顾问在 3 月份提议，单身和未婚女性应该获得卵子冷冻和体外受精治疗等服务，不过中国领导人尚未就这些建议公开发表评论。

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据路透社今天报道，中国考虑让单身女性试管受精以阻止人口下降。随着中国试图减缓人口下降的速度，各地出招应对，如四川省西南部省会成都于 2 月将未婚妇女的子女登记合法化。中国正在考虑在全国范围内实施此政策，以解决创纪录的低出生率问题。

这些变化意味着未婚女性可以休带薪产假，并领取以前只有已婚夫妇才能享受的儿童补贴。

在全国范围内放开体外受精可能会在这个已经是世界上最大的市场上释放更多对生育治疗的需求，从而使有限的生育服务变得紧张。该行业的一些投资者看到了扩张的机会。

路透社说，中国国家卫生委员会 (NHC) 没有回应关于放开体外受精机会的置评请求，尽管它此前承认许多年轻女性正在推迟结婚生子的计划，并指出高昂的教育和育儿成本导致到结婚率下降。国家卫生健康委四川省分局没有回答路透社提出的是否会为公立医院的所有女性提供体外受精治疗的问题。四川省国家卫生健康委在 2 月份宣布这些变化时表示，他们的目标是“促进人口长期均衡发展”。

上海和南部的广东省也允许未婚女性为她们的孩子登记，但单身女性的体外受精服务仍然被禁止。

据学术期刊和行业专家称，中国公立和私立医院和诊所每年提供约 100 万轮 IVF 治疗（或周期），而世界其他地区为 150 万。一个周期的价格——包括促排卵药物、卵子采集、实验室授精和胚胎移植——在中国受到监管。它的价格在 3,500 美元到 4,500 美元之间，大约是美国价格的四分之一。

中国有539家公立和私立试管婴儿机构，国家卫生健康委表示，到2025年要每230万人建立1家，总数将超过600家。

研究机构 Leadleo 在一份报告中估计，包括治疗、药物和设备在内的中国体外受精市场预计在未来几年将以 14.5% 的复合年增长率增长，到 2025 年将从 497 亿元人民币增长近一倍至 854 亿元人民币（124 亿美元）去年的报告。为中国的试管婴儿诊所提供生育产品和服务的默克中国(MRCG.DE)董事总经理 Vivian Zhang表示，较不富裕的内陆省份的城市正在迅速发展类似于北京和上海的生育中心。

行业专家表示，性别权力失衡、单身孕妇在中国社会面临的耻辱感以及缺乏社会调查使得难以量化总需求以及如果在不久的将来引入改革将增长多少。

该报道称，中国从 1980 年到 2015 年实施了严格的独生子女政策——许多人口挑战的根源使印度成为世界上人口最多的国家。此后，该限制已提高到三个孩子。人口专家表示，提高生育服务的可及性本身并不能解决中国的人口问题，从低收入到昂贵的教育、薄弱的社会安全网和严重的性别不平等等因素需要更多关注。但它仍然可以产生影响。

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