西班牙称要回购中国在英国一家合资公司的全股 但差额还很大

西班牙/中国

西班牙能源集团Repsol将以21亿美元的价格购买中国石油化工集团Sinopec在西班牙与英国合资企业中49%的股份，以此结束与中国方面的争端。

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据西班牙集团Repsol告诉市场监督机构，"Repsol和中国石油化工集团目前是英国Repsol Sinopec Resources UK（RSRUK）的股东，这家西资与中资合资公司专门从事北海的石油和天然气勘探。西中双方已经达成协议，一旦满足争议条件，Repsol将从中石化手中购买其在RSRUK的49%股份。"

据Repsol说："西中协议的总金额为21亿美元。"Repsol预计回购交易将在2023年期间最终完成。Repsol公司强调，届时将成为 "RSRUK的100%所有者"。

西班牙集团表示，这一行动将结束与 "中石化从加拿大Talisman集团（后来被雷普索尔公司收购）收购RSRUK股份有关的广泛仲裁程序。

Repsol称，尽管如此，Repsol和中石化仍打算继续他们中间 "重要的战略合作"，包括在巴西的合资企业。

据法新社说，中国石油化工集团在他们的争端中向西班牙合作伙伴Repsol索赔55亿美元。

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