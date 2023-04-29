路透调查称中国 4 月份工厂活动增速或放缓

中国/经济

路透社的一项调查称，中国 4 月份工厂活动的扩张速度可能放缓，表明全球需求疲软以及长期低迷的国内房地产复苏缓慢给制造业带来压力行业。主要关注大型国有企业的官方制造业采购经理人指数及其对服务业的调查将于周日公布。市场也在关注中国高层政治局会议，届时共产党的最高决策机构将讨论经济问题。

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根据周五公布的路透社调查的 23 位经济学家的预测中值，官方制造业采购经理人指数 (PMI) 预计将从3 月份的 51.9微降至 4 月份的 51.4 。

指数读数高于 50 表示月度活动扩张，低于 50 表示收缩。

中国经济在第一季度的增长速度快于预期，取消严格的清零遏制措施，使企业和消费者摆脱了新冠病毒疫情大流行造成的严重破坏。

然而，全球银行业危机和主要经济体增长放缓的不确定性损害了对中国商品的需求，增加了制造商和贸易部门约 1.8 亿个工作岗位的压力。

据路透社说，中国房地产业多年来一直是世界第二大经济体的增长支柱，但自 2020 年年中以来受到多重危机的打击，包括开发商债务违约和预售住房项目建设停滞。

政策制定者的支持措施帮助改善了该行业的情绪，但仍存在一些疲软的地方，全面复苏似乎还有一段路要走。

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