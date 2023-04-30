丁立人击败俄国强手 成为中国第一位世界棋王

国际象棋

国际 – 2023国际棋联国际象棋世界冠军赛在哈萨克斯坦阿斯塔纳落幕，丁立人成为中国第一位世界棋王，击败俄罗斯对手涅波姆尼亚奇，加冕世界棋王。这是中国棋手首次夺得国际象棋男子世界冠军。

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比赛于2023年4月9日至30日在哈萨克斯坦首都阿斯塔納举办。两人在14局慢棋中战成7比7平，最终丁立人在快棋加赛中以2.5比1.5战胜涅波姆尼亚奇，加冕世界冠军。

丁立人的胜利，是中国国际象棋继1991年（谢军首夺女子个人世界冠军）、1998年（中国女队首夺奥赛冠军）、2014年（中国男队首夺奥赛冠军）之后，又一个重大历史性突破！

另据法新社报道，由于新冠疫情，国际象棋比赛一度中断。2022年5月，因多次公开发表力挺俄罗斯总统普京的言论，俄罗斯棋手谢尔盖·卡尔亚金被世界国际象棋联合会（FIDE，简称“国际棋联”）禁赛6个月。

随着卡尔亚金被禁赛，丁立人接替卡尔亚金入围世界冠军候选人赛。丁立人此前两次参加世界冠军候选人赛，2018年首次参赛获得第四名，2020年第二次参加，因为疫情比赛中断，恢复下半程比赛，他获得第五名。

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