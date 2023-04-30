中国4月工业生产微缩

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根据中国国家统计局的数据，官方制造业采购经理人指数从 3 月份的 51.9 降至 49.2，此前经济预测与调查也预告有退缩，但幅度小于中国官方今天所报。

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据路透社今天报道称，中国工业活动在 4 月份意外降温。周日官方数据显示，中国 4 月份制造业活动意外萎缩，这加大了政策制定者寻求提振经济的压力。在全球需求低迷和中国房地产持续疲软的情况下，中国经济正在为 新冠疫情后的复苏而苦苦挣扎。

中国国家统计局的数据，官方制造业采购经理人指数 (PMI) 49.2，低于月度活动扩张和收缩的 50 分界线。这个数字低于经济学家在路透社调查中给出的 51.4 的预期，并标志着自 12 月以来的第一次收缩，当时官方制造业 PMI 为 47.0。包括制造业和非制造业活动在内的综合 PMI 从 57.0 降至 54.4。

由于强劲的服务消费，中国在第一季度的增长速度快于预期，但在全球增长疲软的情况下，工厂产出滞后。价格放缓和银行储蓄激增引发了对需求的疑虑。

中共最高决策机构政治局周五强调，恢复和扩大需求是持久复苏的关键，并警告说，目前的改善主要是恢复性的，仍然“动力不足，需求不足”。

官方制造业采购经理人指数还显示，新出口订单从 3 月份的 50.4 降至 47.6。

由于全球需求疲软，占中国劳动力约 18% 的制造业仍面临压力。一些出口商在该国最大的贸易展览会上告诉路透社，他们冻结了投资，一些出口商削减了劳动力成本作为回应。

为促进贸易和就业，中国政府上周公布了多项计划，包括支持汽车出口、为海外商人提供签证便利以及为雇用大学毕业生的公司提供补贴。

多年来作为中国经济增长支柱的房地产行业的信心依然脆弱。自 2020 年年中以来的多重危机包括开发商的债务违约和预售住房项目的建设停滞。

据路透社说，虽然政策支持措施帮助改善了行业状况，但仍存在一些疲软，全面复苏似乎还有一段路要走。

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