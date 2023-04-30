习近平开始抛弃普京？

联合国/乌克兰/俄罗斯/中国

中国对俄乌战争立场似乎有所转变。在 4 月 26 日所举行的联合国大会第 77 届会议第 69 次全体会议中，旨在加强联合国同欧洲委员会的合作案的全案表决中，中国投下赞成票，提案内容提及俄罗斯侵略乌克兰，引发外界关注。巧合的是，当天习近平与泽连斯基通了 1 小时的电话。新头壳报道猜测通过联合国的俄罗斯侵略陈述案，北京投下赞成票是否显示风向转变？

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据该报30日报道称，此次的“联合国同欧洲委员会的合作案”，内容包括回顾、肯定、赞扬、认识联合国同欧洲委员会的合作，全案并提及联合国秘书长关于联合国与欧洲委员会合作的 38 项报告。

联合国官网提供当天（4/26）全长 2 小时 21 分的讨论与表决该案（A/77/L.65）的视频，在第 37 分钟时，该案序文的陈述中提到：“俄罗斯联邦在侵略（aggression）格鲁吉亚之后侵略了乌克兰，在此之后，欧洲现在面临前所未有的挑战。俄罗斯联邦在欧洲委员会的成员资格已被停止，因此需要加强联合国同欧洲委员会的合作，目的特别是在尊重任何国家主权、领土完整和政治独立的基础上，迅速恢复并维护和平与安全，确保在敌对行动期间遵守人权和国际人道法，向受害者提供补救，并将所有对违反国际法行为负责的人绳之以法。”

有些国家针对关于俄罗斯侵略乌克兰的这一条序文提出异议，认为此段叙述与该文无关，而大会进行表决，赞成的有 80 个国家，俄罗斯等10国反对，48国弃权，中国投弃权票。

但在第39分钟，就此案做“全案表决”时，共有 122 个国家投下赞成票、5 国投反对票、18 国投弃权票，反对的 5 国为俄罗斯、白俄罗斯、北韩、尼加拉瓜、叙利亚。中国罕见地投出赞成票。

先前联合国就有关俄乌战争的议案，尤其是谴责俄罗斯入侵乌克兰的议案，中国全都投了弃权票，因此被指责偏袒俄罗斯，与世界主流意见背道而驰。但这次中国先就俄罗斯侵略的陈述投弃权，但却在全案投下赞成，也引起外界关注。该报称，部分大陆网友已在观察此案的发展。

中方代表的表现跟过去有所不同，过去在与乌克兰相关的多项决议案中，中方一般都投反对或弃权票。比如：2 月 23 日，联合国大会通过了乌克兰起草的决议案，要求俄罗斯“立即、完全和无条件地”从乌克兰撤军。当时有 141 个成员国投票批准了这项决议，7 个国家投票反对，还有 32 个国家投了弃权票。中共代表当时投了弃权票。

但极其巧合的是，26 日当天，中国新华社报告习近平与乌克兰总统泽连斯基通了 1 小时的电话。据《新华社》的说，习近平表示，相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。

新头壳关于习近平抛弃普京？中共对谴责俄罗斯侵略乌克兰联合国决议投赞成票的报道还称，俄罗斯侵犯乌克兰期间多次轰炸民宅、屠杀平民，引发国际社会怒火，中国却持续和俄罗斯深化战略伙伴关系，近日“充当和事佬”又从未要求俄罗斯撤军，而中共日前罕见对包含谴责俄罗斯侵略乌克兰内容的联合国决议投下赞成票，相关讯息目前在微博已遭删除。外界解读，中共近期的一连串举动显示中共总书记习近平有可能会抛弃俄罗斯总统普京。

该报引述网易号“张家栋观世界”4月29日贴文指称，中共在“联合国同各区域组织及其他组织的合作：联合国同欧洲委员会的合作”决议中投下赞成票，而该决议明确包含有“俄罗斯联邦在侵略格鲁吉亚（乔治亚共和国）之后侵略了乌克兰”的内容。

“张家栋观世界”在贴文中详细介绍，该决议共有两轮投票。其中第一轮投票中，中共投了弃权票，第二轮投了赞成票。因该决议中提到了俄乌冲突，并且明确指出俄罗斯在侵略乔治亚后，又侵略了乌克兰。这导致俄方代表的不满，指该表述具有“高度政治性”，要求就该表述进行单独表决，如果反对票占多数，那么该条款应删去。这便有了第一轮投票。

在第一轮投票中，赞成票81张，反对票10张，弃权票48张。因此俄方抗议无效，该条谴责俄罗斯入侵乌克兰的条款得以保留。在本轮投票中，中共、南非、印度还有巴西都投弃权。而第二轮投票是对整个决议草案的表决，共投出122张赞成票，包括中共，印度、巴西也投了赞成票；弃权票只有18张；反对票5张，包括俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜和尼加拉瓜。

“张家栋观世界”认为，这说明“在国际社会看来，欧洲要比俄罗斯重要的多。如果反对这个决议，就与欧洲怼上了，这应该是中国印度和巴西投赞成票的主要原因。”网友则纷纷留言表示：“完全在意料之中，是出卖的时候了”、“这不是偶然事件，欧洲六月份要讨论与中国的关系。不表现一下行吗？”

该报道称，也有网友指出：“可能是国防部长去俄罗斯想要俄国的先进武器的关健技术，老俄不给，所以投老俄侵略的赞成。”还有人直指是中共驻法国大使卢沙野日前“前苏联国家无主权”的言论起了作用，留言狠酸：“也许，撒野大使在其中起了意想不到的作用。”

卢沙野21日节目中在接受采访时宣称：乌克兰被强占的克里米亚地区“一开始就是俄罗斯的”、“前苏联国家不是主权国家”。该言论引发在国际上引发轩然大波。随后，习近平在承诺了一个多月后终于与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）通了电话，并保证“不拱火浇油”。

新头壳引述历史学家、美国飞天大学教授章天亮在他的YouTube频道“天亮时分”中分析，乌克兰反攻在即，俄罗斯的失败可能不远了。虽然中共不愿意看到普京政权的灭亡，而且俄罗斯垮掉后，中共在国际上会变得更加孤单，但是，当局势无法挽回时，中共就会抛弃普京。

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