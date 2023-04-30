博尔顿访台呼吁深化美台互动并发表对九二共识的看法

美国前国家安全顾问博尔顿呼吁深化美国与台湾的互动，应对中国一直增加对台湾的军事威胁。在提问环节，他还发表了对九二共识的看法。

广告 继续浏览后续

正在台湾访问的博尔顿（John Bolton）星期六（4月29日）在台北一个支持台湾独立的活动上说，双方的国安团队必须对北京可能采取的行动制定应急反应计划，否则等到攻击发生就太晚了。

博尔顿说，“我们必须告诉中国和俄罗斯如果他们对台湾采取行动会面临什么后果，”“不仅仅是立即的反应，还有更长期的，如果它的确对台湾采取军事行动或试图对其周围进行封锁，就基本是把中国逐出国际经济体系。”

星期三开始访问台湾的博尔顿说，美国对台军售的积压估计有190亿美元，需要解决。他说：“这部分是美国问题。我们的国防产业基础不像过去那么强大了。我们需要为全球的理由进行改善，但尤其是为台湾。”

波顿还以“有趣的历史文件”，回应对九二共识的看法；他举1972年上海公报提及“一个中国”为例说，不能因为当年在台湾有部分中国人抱此看法，台湾人在2023年就不能改变想法。他问：如果台湾这边再也没有任何人自认是中国人，那上海公报是否也该改变？回答是：“当台湾人民改变想法，就该得到改变对外关係与旧承诺的机会，这是外交的基本”。

历年的台湾民调显示，台湾认同30年来有很大变化，目前在台湾认同自己是中国人的已不到3%，认同自己是台湾人的则超过60%。

博尔顿计划星期一出席总部在华盛顿的福尔摩沙人公共事务会（Formosan Association for Public Affairs）举行的宴会。蔡英文也将出席这次活动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅