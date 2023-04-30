奔驰总裁：“和中国脱钩是幻想也不可取”

尽管德国多位政治家要求减少对中国的依赖，但梅赛德斯汽车集团总裁凯勒纽斯（Ola Källenius）希望继续和中国做生意。他说，尽管存在政治分歧，但中国对经济增长至至关重要。他拒绝在经济上与中国脱钩。

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这位奔驰总裁向德国《周日图片报》表示，欧洲、美国和中国是如此紧密地交织在一起，和中国脱钩没有任何意义。双方都可以在增长和气候保护方面取得成功。

在谈到中国对台湾的威胁时，凯勒纽斯回答说，“我们并不天真”。分歧和紧张局势是存在的。新冠疫情显示，供应链是多么的脆弱。“我们在这里必须变得更有弹性，例如在锂电池方面，更独立于个别国家。但是：和中国脱钩是一种幻想，也是不可取的。”

这位奔驰总裁不考虑因与中国的政治分歧而停止业务，尽管该汽车集团已经与俄罗斯断绝了经济关系。他说，“与中国断绝关系，这对几乎整个德国工业来说都是不可想象的。”

就德国的国际竞争水平，这位奔驰汽车总裁持批评态度。他说：“当德国还在讨论四天工作制的时候，德国同时缺少技工。任何国际比赛我们都赢不了了。”

据德国媒体报道，德国汽车品牌大众和宝马在中国也都没有削减业务的迹象，在电动车领域甚至还将大步向前，以追赶中国本土企业，抢占更多市场份额。

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