尹锡悦访美在国会讲长津湖战役美军阵亡人数 与中国抗美援朝史说不一样

韩国/美国/抗美援朝/“长津湖战役”

韩国总统尹锡悦日前赴美访问，27日在美国国会演说时提及韩战的“长津湖战役”，不过却引发中国政府强烈不满，原因在于尹锡悦称美军在该战役中有4500人战死，中国则自称志愿军歼灭2.4万名美军。

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据自由时报今天引述资深媒体人矢板明夫在脸书发文指出，从这件事就可以看出中共政权“善于撒谎的本质”，尹锡悦也揭穿了中国政府大外宣的谎言。据矢板明夫指出，尹锡悦在美国国会发表演说时提及长津湖战役，尹锡悦表示，“美国海军陆战队第1师在长津湖战役中，突破中共军12万人的人海战术，取得了奇迹般的成果，美国的儿女们为了保卫一个他们从不知道的国家、素未谋面的人们，志愿而牺牲了生命。在长津湖战役中，有4500名美国军人牺牲。”

据矢板明夫表示，正是这些话，揭穿了中国政府大外宣的谎言，中国政府宣传的“伟大胜利”，竟然被尹锡悦说成“美军的成功突围”，引起了中国政府的强烈不满。中国外交部发言人毛宁在28日的记者会上强调：“长津湖战役是抗美援朝战争的伟大胜利。当时志愿军歼灭了美军2万4000人。”

据矢板明夫认为，作战双方对伤亡数字的统计有出入是在所难免，但4500人和2.4万人的差距也未免太大了，中方关于韩战的伤亡统计数字从来都非常模糊，相关资料大部分也都保密，且不允许任何学者挑战官方的结论。在美国和韩国方面，大部分资料公开透明，数字都是经由媒体和反战团体验证过的，美国政府到现在也还在努力地寻找在韩战中阵亡的士兵遗骨。

据该报引述矢板明夫表示，尹锡悦在感谢美国的演讲中完全没有必要隐瞒美军的伤亡数字，所以照常理判断，美韩方面的“4500人”这数字更接近真实状况。

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