中国投票赞成内含俄罗斯侵乌提案 后悔了？

中国联合国投票惹议

中国首次对内含“俄罗斯入侵乌克兰”的联合国决议投赞成票，引起各界注意。法国舆论也感到惊讶：“直至目前对此类决议案一直弃权的中国，投票赞成内指俄罗斯为侵略者的提案”。但是官媒央视驻联合国记者却指责“有人带节奏”，“理解错误”，怎么回事？

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有人认为“风向变了”，中国复旦大学美国研究中心教授张家栋网上发文表示，这次投票“很耐人寻味”，他解释中方的动机说，“如果反对这个决议，就与欧洲怼上了，这应该是中国印度和巴西投赞成票的主要原因。”。

因为在联合国涉及反对俄罗斯侵乌的所有提案中，北京投票，不是反对，就是弃权，但是，最新的这一个提案，北京投了赞成票。引起舆论关注。考虑到中国政府挺俄的一贯立场，有人认为对此不应过度解读，很可能是中国外交官没有读明白决议，举错了手。但是，中国的外交官就那么糊涂吗？

这就有了官媒的辩护。央视驻联合国记者徐德智辩解说，“中国在乌克兰的立场没变，联大投票就是明证”。什么明证？他说：“中国对整个决议投赞成票是否就是同意序言第9段呢？很明显，并不是。要不然中国在单独对这一段落投票的时候弃权呢？这已经表明了中国的态度了吗。决议全文很长，有问题的就一段。中方显然是同意加强联合国和欧盟委员会合作的，所以，最后整个决议案文的投票，不能认为是对于那一段的认可。”

还有分析认为，官媒记者的说法很矛盾，很费解，如果按照他的意思试着解释，是不是这个意思，决议案是决议案，其中涉及俄罗斯侵乌的第9段是第9段，互不相干，应该切割开来看？说的通吗，显然不通；第9段只是决议案其中的一小段，决议案囊括第9段，难道说投票通过了决议案，还可以反对或者剔除其中一段？逻辑上更不通。

科普作家方舟子认为：联合国决议都是要么全部赞成要么全部反对或弃权，没有分段同意或反对一说。事实是，在该决议表决前，俄国提出去掉关于俄国侵略格鲁吉亚、乌克兰的第9段，表决的结果俄国的提议没有通过(中国对此投了弃权票)，所以最终决议保留了第9段，中国对最终决议投了赞成票，也就相当于赞成第9段，承认了俄国侵略乌克兰的事实。方舟子认为央视驻联合国记者的前述说法是在“混淆视听”。

再来看看这个名为联合国加强与欧洲委员会合作的提案，猛看起来笼而统之，但内涵却是硬邦邦的，其中序言部分的第9段解释为什么联合国需要与欧洲委员会加强合作，因为“俄罗斯侵略乌克兰，此前侵略格鲁吉亚……，令欧洲面对前所未有的挑战，需要加强联合国与欧洲委员会的合作……”

据报道，由于俄罗斯坚决反对决议案有俄罗斯侵略他国的提法，大会曾就是否保留以上表述进行投票，结果81票赞成，10票反对，48票弃权，弃权国家包括中国，但随后大会就议案全案表决，122个国家投赞成票、5国投反对票，投反对票的除了俄罗斯，还有白俄罗斯，叙利亚朝鲜和尼加拉瓜。18国投弃权票，中国投了赞成票。

北京的立场变了吗？有分析说，央视驻联合国记者的辩护，从逻辑上看，前后矛盾，实质上也真实地反映了北京的立场。习近平不久前专赴俄罗斯，在克里姆林宫与普京展现友谊，即便不久前与乌克兰总统泽连斯基终于通了电话，也是“原则性”地说了几句，所谓“促和促谈”，闭口不提俄罗斯侵乌。当然，也不能排除当局的首鼠两端，既不得罪俄罗斯，也不得罪欧洲，来一个“利益均沾”？管它行得通行不通。

那么，官媒驻联合国记者为什么要出来辩护，官方授意，还是自作主张，这么说的真实意图又是什么呢？或真是为了“混淆视听”，但这样“混淆”的结果，容易让人得出官方后悔了的结论。

无论如何，覆水难收了。

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