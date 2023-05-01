全法近80万人参加反退休制度改革五一大游行

法国/退休改革/罢工/五一游行

法国内政部称，近80万人参加了全法各地举行的反退休制度改革的大规模抗议，五一大游行在巴黎等地还发生了暴力冲突；至少有108名警察受伤。法国内政部长达尔马南谴责暴力行为称，五一游行有如此多的维安警察受伤"实属少见"。

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法新社消息，五一劳动节法国再次爆发反退休制度改革的大规模示威抗议。法国内政部统计，全法有78.2万人参与示威，其中首都巴黎占11.2万人，全国近200人被捕。虽然周一的抗议远未达到今年1月130万人上街的规模，但由于各工会一致号召针对政府强推的退休政治改革，使今年的五一大游行比往年更加声势浩大。

法国总工会CGT声称，全法各地有230万人参加了示威抗议活动，其中巴黎有550,000人上街。 CGT秘书长比内 (Sophie Binet)表示， “这是一个强有力的行动日，它表明民众要求取消退休改革的决心。

法国工人民主联盟CFDT负责人洛朗伯格在游行开始时也强调， “这是一个重要的五一节，是整个工薪阶层对这项(退休制度）改革的发出挑战”。

除了首都巴黎成千上万民众参加五一大游行，据警方统计，卡昂有16,300人上街，布雷斯特有15,000人示威，克莱蒙费朗有14,000 人走上街头。在巴黎、南特和里昂等多个城市还发生暴力冲突。

巴黎有示威者向警方投掷汽油弹和烟花，焚烧建筑材料并砸毁公共汽车站，警方以催泪气体和警棍还击。据指出，有1名警员因被示威者投掷汽油弹，严重受伤。里昂和南特也爆发了暴力事件，有汽车辆被焚烧、商业场所被损毁。在南部城市图卢兹，警民一度爆发紧张情绪，警方施放催泪气体。

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