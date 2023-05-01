拜登会晤小马科斯称 美国"坚定不移"支持菲律宾

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美国总统拜登5月1日周一会晤来访的菲律宾总统费迪南德·马科斯，拜登称美国"坚定不移"支持菲律宾。法新社称，在与中国紧张局势加剧的背景下，菲律宾总统访美，旨在巩固与美国的关系。菲律宾总统访美期间，双方将宣布建立一项涵盖海上、空中和网络的一套全新双边防御体系。

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法新社消息，正在寻求巩固其在亚太地区联盟的拜登周一向菲律宾总统费迪南德·马科斯保证，在菲律宾与中国的紧张局势加剧之际，美国将“坚定不移地”支持菲律宾。拜登周一在白宫椭圆形办公室会见小马科斯，拜登表示，“我们面临着新的挑战，我想不出比你更好的合作伙伴了”。会见开始前两国领导人将向媒体发表简短讲话。

一位白宫高级官员在新闻发布会上表示，菲律宾总统对美国的访问是在一个“非常重要”的时刻展开的。法新社援引这位没有透露姓名的高级官员表示， “我们对菲律宾的安全承诺是不可动摇的"；他并表示，前美国殖民地菲律宾在中国“一系列挑衅”之后希望寻求安全承诺。

菲律宾和美国1951年签署共同防御条约，两国在此基础上发展关系。

路透社称，在中菲关系因仁爱礁"拦截事件"以及菲律宾增设4个军事基地供美军使用等事情而变得紧张之际，美国将对菲律宾予以安抚及保证。

法新社的报道指， 小马科斯此次访美，双方将宣布建立一项涵盖海上、空中和网络的一套全新双边防御体系。美国并希望通过转让军用飞机以及加强菲律宾海军舰队，支持菲律宾军队实现 现代化。

美国和菲律宾刚刚在南海完成了两军最大规模的联合军事演习。马尼拉还将允许美军使用另外四个菲律宾军事基地，包括离台湾不远的海军设施。

白宫国家安全委员会发言人柯比周一表示，美国非常感谢菲律宾允许美军进入这些基地，美国并保证将在与菲律宾当局充分协调与合作的情况下使用这些基地。

柯比还表示，美国同时计划发展与菲律宾的经济关系，特别是在绿色能源、技术创新、战略稀有金属和粮食安全等方面。名企中国是菲律宾的第一大贸易伙伴。

菲律宾总统小马科斯访美前4月30日在Twitter发文指，他当日抵达美国首都华盛顿，展开5天访问行程。他表示此行旨在加强菲律宾与美国的关希，并推动农业、电力、基建设施和科技方面的关键措施。

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