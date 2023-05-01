联合国驻苏丹特使称 冲突双方同意参与谈判

苏丹/冲突/联合国

联合国驻苏丹特使佩尔特斯表示，苏丹冲突双方已同意派出代表参与谈判，谈判地点有可能是沙特阿拉伯或南苏丹。虽然各方达成再度延长停火72小时，但苏丹政府军与准军事组织快速支援部队战斗仍未平息。联合国难民事务高级专员表示，超过80万人为逃避苏丹战乱可能逃往邻国。

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联合国驻苏丹特使佩尔特斯5月1日周一表示，如果冲突双方实现谈判，将会是冲突爆发以来的重要进展，谈判将会首先集中讨论达成稳定和可靠的停火协议，但他也承认，要让冲突双方遵守真正停火的规定仍然存在难巨的挑战，其中一个可能性是建立一个包括苏丹人和外国观察员在内的监察机制。

与此同时，联合国难民事务高级专员格兰迪周一警告，苏丹持续的冲突可能迫使超过80万人逃往邻国，他们正为此做准备应对，并希望情况不会发展到这个地步，但他也警告，如果冲突不停止，将会看到更多人被迫逃离苏丹，以寻求安全。

苏丹政府军与RSF自4月15日起爆发冲突。苏丹卫生部称已有528人死亡、4,599人受伤。双方4月30日宣布延长停火72小时，但据称，首都喀土穆及首都卫星城恩图曼（Omdurman）部分地区5月1日仍传出爆炸和枪声。

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