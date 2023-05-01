马云担任东京大学客座教授 商业生涯终结？

马云与阿里巴巴

马云2018年9月17日在上海出席了世界人工智能大会（WAIC）的资料照片。日本东京大学2023年5月1日证实，马云已获聘为该校客座教授。

两年半来一直保持低调的亿万富翁、阿里巴巴创始人马云接受日本东京大学聘请，本月起担任客座教授。有分析认为这或许是马云商业生涯即将终结的信号。

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根据法新社报道，颇有名望的日本东京大学宣布，“马云将在可持续农业、食品生产等方面的研究课题提供建议并开展研究，也将举办有关创业和创新的讲座等。”

英国《金融时报》报道说，东京大学周一宣布，马云以客座教授的身份加入。东京大学的立场标志着马云罕见地公开声明他旅居海外的承诺。据报道，马云的聘期本月开始，到10月底，每年可更新合约。

现年58岁的马云曾被视为中国最富有魅力的商业领袖，曾接受过许多外国媒体采访，但在2020年10月公开批评中国监管机构后，导致阿里巴巴的子公司，本已准备好在香港上市的蚂蚁集团首次公开募股被当局叫停，母公司阿里巴巴则被当局以反资本垄断为名，处以高达相当于23亿欧元的罚款。

马云之后长时间没有公开露面，近一年来则有媒体零星报道他出现在西班牙马略卡岛、荷兰、日本、泰国等地的消息。根据港媒报道，不久前马云接受了香港大学商学院名誉教授职位，任期三年，一直到2026年3月。

英国《金融时报》报道说，去年马云大部分时间都呆在东京市中心，尽量减少公开活动，因为中国正在进行严格的封锁措施，以遏制不断蔓延的新冠疫情。

马云今年三月重返中国，《阿里巴巴之道》作者，前阿里巴巴高官Brian A. Wong认为这是一个信号，“马云回到中国具有巨大的象征意义，他是中国企业家信心的代表，”

有报道称，马云返国与中国新任国务院总理李强有关，李强从去年起就不断要求马云返回中国，试图提振外界对中国拚经济的信心。

就在马云返回中国后次日，阿里巴巴集团宣布将会分拆为6大子公司，各自筹组资金，寻求上市的机会。这将是该集团成立24年以来最大规模的架构重组。

彭博引述市场分析公司LightStream分析师库玛拉西里（Oshadhi Kumarasiri）说，马云担任东京大学客座教授，代表他的商业生涯很可能就此画下句点。

马云教师出身，一直关心教育。在创建阿里巴巴之前，曾在杭州电子大学任教八年，担任英语教师。他在事业鼎盛期曾对办教育表现出特别的愿望，事业受阻后，他创办的“湖畔大学”也受到牵连，2021年5月被迫改名。

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