世界新闻自由日："在世界各地记者遭到骚扰、迫害、监禁或被杀害"

世界新闻自由日/媒体/中国/人权

5月3日是世界新闻自由日，在世界新闻自由日即将迎来30周年之际，国际组织及媒体对当今新闻自由面临的威胁感到震惊：记者在世界各地遭到骚扰、监禁或被杀害。联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示：“新闻自由是人权的命脉。但在世界的每个角落，新闻自由都在受到攻击"。

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法新社报道，古特雷斯周二在联合国教科文组织的会议上，透过视频发表致辞表示， “记者及媒体工作者从事他们重要工作时都直接成为攻击目标。记者们每天都受到骚扰、恐吓、逮捕和监禁”。

古特雷斯在发言中没有直接点名任何国家，但其他与会者在发言中则是例举《华尔街日报》的美国记者埃文·格什科维奇 (Evan Gershkovich) 被俄罗斯指控间谍罪遭到拘留。

据无国界记者组织称，2022年全球有55名记者和4名媒体合作者因公殉职。

联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱 (Audrey Azoulay) 坚称，这种情况是"不可接受的"，她并强调，许多记者"在家中，有时竟是在家人面前"被杀。

据无疆界记者组织去年公布的全球新闻自由指数排名，中国排名第175，在全球位列倒数第六，紧随其后的5个国家分别是缅甸（176）、土库曼斯坦（177）、伊朗（178）、厄立特里亚（179）和朝鲜（180）。中国也是监禁说了实话的记者和公民记者人数最多的国家之一。

据自由亚洲报道，中国武汉公民记者方斌于4月30日刑满出狱二十四小时从北京到武汉有家难归。2020年2月1日，武汉在疫情封城期间，方斌通过视频向外界揭露了武汉疫情的死亡情况，其后遭到当地警察抓捕。2021年，方斌被武汉市江岸区人民法院以寻衅滋事罪，秘密判刑3年。目前，出狱不到24个小时的方斌身无分文。

目前居住在美国的妇女权利活动家 Masih Alinejad在联合国教科文会上表示，“我来自一个国家，伊朗，在那里当记者是一种犯罪。我来自一个国家，在这个国家，当一名记者，一名公民记者，你会被送进监狱，你会被杀，或备受折磨”。

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