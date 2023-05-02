中国外长秦刚与缅甸军头会谈 并罕见造访中缅边境

中国与缅甸

2023年5月2日，在缅甸内比都，缅甸军政权首脑敏昂莱（中右）与中国外交部长秦刚（中左）会面时合影。 中国是缅甸军人政权最亲密的盟友之一，自两年前发动政变夺取政权以来为其持续统治提供了关键支持。

中国国务委员、外长秦刚周四访问缅甸，与缅甸外长以及控制这个国家的军事头目举行会谈。秦刚抵达仰光前还罕见地造访了中缅边境地区。

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据缅甸军方称，中国外交部长秦刚周二会见了缅甸军政府首脑，这是自2021年2月发生政变使该国陷入血腥危机以来首次发生的情况。

军政权发布的消息称，秦刚对军政权首脑敏昂莱表示：“中国在国际舞台上站在缅甸一边”。秦刚预计在缅甸停留到星期四。

一家缅甸官媒播出敏昂莱会见秦刚的画面。缅甸官方称，两人讨论了“双边外交及友好合作，以及缅甸形势和国际贸易”等等。

中国外交部稍晚通告称，秦刚与缅甸外长丹穗会谈时表示，“中缅两国山水相连，胞波情谊深厚。习近平主席2020年历史性访缅，开启中缅构建命运共同体的新时代。”

中国是缅甸军政权最重要的盟友，也是军政权最大的军火供应国。北京当局一直拒绝对这个通过政变推翻昂山素季政府的军政权予以谴责。

2021年2月1日，缅甸军方推翻昂山素季文官政府，拘捕包括民选领袖昂山素季在内的大批官员，军方同时血腥镇压民众的大规模反抗。

根据一些分析人士，北京同时向缅甸好几个武装反叛组织提供武器，其中有些武装组织在军人发动政权后，多次与军政府对抗。

当日稍早时候，秦刚先行访问了中缅边境地区。根据中国官媒报道，秦刚“在中缅边境调研”时强调完善强边固防体系，维护边界稳定，“不断开创涉边、涉缅工作新局面”。

秦刚敦促“完善党政军警民合理强边固防体系，维护边界清晰稳定，严厉打击跨境犯罪活动。”

中缅边境全长2129公里，多地被茂林覆盖，来自老挝、缅甸和泰国的所谓“金三角”地区的大量毒品走私进入中国。

联合国表示，自军队发动政变夺取政权后，缅甸的毒品生产重新开始兴旺。罂粟产量过去一年增长三分之一。

中缅边境地区偶尔爆发缅甸军方与一些武装组织的冲突，一些难民在发生冲突时涌入中国，也曾发生过炮弹落入中国境内的事件。

中国外交部网站的消息称，秦刚于5月2日至5日访问缅甸，随后将前往印度出席上合组织外长会议。

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