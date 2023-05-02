乌克兰在大反攻开始前发起系列攻击和破坏

俄罗斯侵乌战争

星期二，在与乌克兰接壤的俄罗斯布良斯克地区，又一列俄罗斯货物列车被炸翻了! 这是两天内的第二起事故。

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数日以来，军事专家摒息以待，观察乌克兰大反攻的蛛丝马迹？今夜，明天，几周以后？在乌克兰宣布反攻准备已全面完成之后，现在似乎“万事俱备，只欠东风”了。至于乌克兰等待的“东风”是什么，只有乌克兰军方清楚。

乌克兰反攻的目的，就是收回被俄罗斯占领的土地。根据法国『世界报』周二公布的一张乌克兰被占领土图，俄罗斯在差不多征服了乌克兰25%的领土后节节败退，然后进入俄乌两军几个月的相持时期，截至四月底，俄军实际控制乌克兰领土已缩减为16.7%。

在等待发动大反攻的同时，乌克兰军方近日打响了一系列攻击俄乌边境俄方领土的行动，并对被俄军2014年以来占领的克里米亚进行破坏。5月1日，乌克兰国防部长列兹尼科夫在国家电视台宣布，乌军已完成反攻准备，同时表示将由最高指挥官决定“如何、在哪里，何时”开始反攻。

仅仅四日之内，爆炸装置导致两辆货物列车脱轨，并破坏了列宁格勒西北部地区的一条高压线，无人机袭击导致被吞并的克里米亚的一个油库发生大火，乌克兰的一次袭击在布良斯克地区造成四人死亡。

周一，在与乌克兰接壤的俄罗斯布良斯克地区，一个 "爆炸装置 "使一列货物列车脱轨。据该地区的州长亚历山大-博戈马兹说，没有造成任何人员伤亡。

白俄罗斯铁路公司在一份声明中说，爆炸发生在离火车 "50米 "远的地方，这是一列属于白俄罗斯的火车，发自白俄罗斯戈梅利市，前往布良斯克。同日，当地省长Alexsandre Drozdenko说，在靠近爱沙尼亚和芬兰边境的列宁格勒西北部地区，一条高压线被另一个爆炸装置损坏。对 "破坏 "的调查已经开始。

博戈马兹还表示，周六晚上，在距离边境9公里的Suzemka村，乌克兰炮击造成4人死亡，2人受伤。据当地省长维亚切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）报告，同一天，俄罗斯别尔哥罗德地区的五个村庄在乌克兰炮击后断电，莫斯科将此归咎于乌克兰军队的攻击，但基辅方面没有声称对此负责。

前一天，一架无人机攻击导致俄罗斯黑海舰队在克里米亚的母港--塞瓦斯托波尔的一个油库起火。巨大的蘑菇状黑烟升起的画面在乌克兰社交网络迅速流传开来。据俄罗斯新闻社援引塞瓦斯托波尔省长米哈伊尔-拉兹沃亚耶夫的话说，四个油罐被损坏并 "烧毁"。据乌克兰当局称，这次袭击摧毁了十多个油罐，里面有大约4万吨的石油产品。

自俄罗斯侵乌以来，克里米亚多次成为空中和海上无人机袭击的目标。4月中旬，当局以 "安全问题 "为由，宣布取消五一节和5月9日庆祝二战结束的活动。到目前为止，基辅没有声称对塞瓦斯托波尔的无人机袭击负责，但在一份乌克兰媒体的报道中，乌克兰军事情报局的一名代表安德里-尤索夫表示，这一袭击是对4月28日俄罗斯轰炸乌曼中心城市的一栋住宅楼的回击。

这位官员随即建议克里米亚半岛居民 "在不久的将来避免靠近为侵略者军队提供的军事设施和设备"。乌克兰南部指挥部发言人纳塔利娅-胡梅尼奥克在接受当地电视台采访时称，克里米亚的破坏行动是反攻 "准备 "的一部分。

俄罗斯一方也不肯罢休。4月30日晚至5月1日，俄罗斯导弹袭击了乌克兰南部的赫尔松地区，造成1人死亡，3人受伤，东部的帕夫洛赫拉德镇也遭到袭击。在周一晚上向全国发表的日常讲话中，乌克兰总统泽连斯基宣布，俄罗斯对帕夫洛赫拉德的袭击造成2人死亡，40人受伤，在北部切尔尼戈夫地区的一所学校旁，一名14岁的男孩在俄罗斯的袭击中丧生。

根据乌克兰当局，帕夫洛赫拉德的几座建筑和居民住宅被炸坏。乌克兰能源部长报告说，第聂伯罗市的配电网络受到 "重大破坏"。俄罗斯国防部则在一份声明中说，它 "用远程、机载和海基高精度武器对乌克兰军工综合体的设施进行了一次导弹群射"。

基辅和其他乌克兰城市的居民也被空中警报声惊醒。据乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼说，防空系统摧毁了从里海和俄罗斯西北部摩尔曼斯克地区发射的18枚俄罗斯 "巡航导弹 "中的15枚。

4月28日凌晨，乌克兰领土成为一次大规模导弹袭击的目标，这是自3月以来首次发生如此规模的袭击。据基辅当局称，两枚俄罗斯巡航导弹击中了切尔卡西地区中部乌曼镇的一栋住宅楼。在废墟下搜寻尸体的工作持续了一整天。根据当局公布的最新数据，至少有23人死亡，包括6名儿童。

在乌克兰采访的国际记者注意到，俄罗斯侵略者的袭击强化了乌克兰人报仇雪恨的意志，乌克兰人深信，只有把侵略者从自己的国土赶出去，才会是和平开始之日。乌克兰军人正在为大反攻的到来摩拳擦掌。

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