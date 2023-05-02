人权组织: 习近平收紧离境禁令对付人权捍卫者和外国记者

中国离境禁令

一个人权组织发布的最新报告说，在习近平领导下，中国共产党 (CCP) 一直在扩大实施出境禁令的法律范围，越来越多地使用这些禁令来对付人权捍卫者和外国记者。

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法新社报道，人权组织“保护卫士”周二警告说，中国领导人习近平正在加强对人口的控制，越来越多人被禁止离开中国。许多人直到自己到达边境才被告知被禁止离境。

据总部设在马德里的人权组织"保护卫士"5月2日发布的报告，自2018年以来，中国当局已经制定或修订了五项法律，以扩大实施出境禁令的范围，并增加了其他10项已出台的有关法律。

该组织在报告中说 "自习近平2012年上台以来，中国扩大了出境禁令的法律范围，并越来越多地使用这些禁令，有时没有任何法律依据"。

这个报告说，在2016年至2020年期间，中国最高法院数据库中出现的出境禁令的案件数量增加了8倍。

该报告说，“出境禁令已经成为中国共产党努力加强控制人民生活各方面的众多工具之一"。

"许多人甚至不知道他们被禁止出境，直到他们到了边境试图离开中国时才被告知。

保护卫士的报告说，执行出境禁令的地方法律是"边际不确定、模棱两可、复杂和可延伸的"，并指出，对这些决定提出上诉往往是"不可能的"。

这个报告承认，由于缺乏官方数据，很难获得准确的数字，但估计中国目前有数万人受到这种禁令的限制。

“保护卫士”根据"中国律师和维权者"的证词说，"出于政治动机的出境禁令"在过去五年里也有所增加。

该组织称，近年来，有几十名外国公民也被阻止离开中国，其中包括律师、记者和商业领袖。

根据去年发表的一项研究，1995年至2019年期间，有128名外国人被禁止离开中国，其中包括44名加拿大人。

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