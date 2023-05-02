巴黎SG暂停梅西比赛 分手前奏？

梅西与大巴黎俱乐部

2023年4月30日，法甲：巴黎圣日耳曼对洛里昂，巴黎败北，梅西沮丧的表情。这是这位阿根廷名将在巴黎圣日耳曼的第二个赛季。在擅自前往沙特后，5月2日，俱乐部对其作出停赛决定。

超级球星梅西未经授权去沙特旅行，巴黎圣日耳曼足球俱乐部采取大动作，周二暂停梅西比赛，并对金球奖得主启动纪律处分程序。

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据一位知情人士透露，这位35岁的阿根廷名将和大巴黎俱乐部看起来接近“离婚”：在双方合约6月结束前，这位世界冠军将被 "隔离数日"，他的未来显然是要在远离法国首都的地方书写了。

知情人士补充：梅西 "在纪律程序期间不能训练，不能比赛，也没有工资"，但拒绝透露停赛将持续多长时间。根据一些媒体的报道，停赛期被设定为两周。

另一个接近巴黎圣日耳曼俱乐部的消息来源说，管理层表示，"没有人可以凌驾于机构之上"， "可能 "会让梅西停职两周，而且"立即生效"。

据报道，在大巴黎周日1-3输给了洛里昂之后，梅西并没有参加球队的训练，而是和自己的家人前往了沙特度假，这也让他错过了周一的球队训练。

续约似乎越来越远了 -

这名阿根廷前锋没有得到巴黎SG的许可前往海湾地区，而巴黎在积分榜上只领先第二名马赛5分，这个周日，巴黎圣日耳曼将前往特鲁瓦参加第34轮比赛。

然而，梅西最近几个小时被发现在沙特阿拉伯，作为与该国旅游局签订的合同的一部分，他经常在其社交网络上宣传。

如果他真的停赛两周，他将错过周日对特鲁瓦的比赛，以及5月13日迎战阿雅克肖。随后，大巴黎俱乐部只剩下三场比赛，巴黎足球队希望以第11个法国联赛冠军来挽救他们的赛季。

纪律处分程序发生在梅西在PSG的未来的关键时刻，因为他最近几周在球场上表现得相当平淡，而且与法国首都俱乐部的合同即将结束。

这位35岁的老将本赛季在法甲联赛中打进了15个球，这是他在巴黎俱乐部的第二个赛季，这越来越可能是他的最后一个赛季，因为续约谈判已经停滞了几个月。

梅西本赛季表现并不理想，但大巴黎官方一直努力维护其形象，即使双方的续约谈判并不顺利。这次作出的决定，或许意味着大巴黎对梅西失去了耐心。

赛季平淡

对于这样一位连续七次金球奖得主来说，俱乐部的停赛决定极为罕见和富有戏剧性。这个赛季对俱乐部和其卡塔尔老板来说，差点成为一个灾难性的赛季。

俱乐部内部消息人士称： "这是一个非常强烈的决定，这是一个重大的方向性改变。""即使与梅西的续约谈判并未最终决定，你也可以从字里行间读出东西。"

在卡塔尔世界杯之后，这位阿根廷队长似乎正朝着与大巴黎续约的方向发展，但在表现下滑和与球迷关系趋冷的情况下，这种态势逐渐被扭转了。

4月初，一位接近俱乐部的消息人士说，尽管谈判仍在继续，但梅西分手的可能性 "更大"。

巴塞罗那俱乐部的梦想是带回他们的偶像，尽管这在财政上会很复杂，西甲主席哈维尔-特巴斯4月19日说，"巴萨需要一个可行性计划"，他们可能不得不 "出售球员"。

梅西还受到沙特阿拉伯的青睐，他的长期对手克里斯蒂亚诺-罗纳尔多已经在那里踢球。

梅西在2021年夏天来到法国，已经为大巴黎踢了71场比赛，踢进31个球。

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