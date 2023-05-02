美军特种作战司令部年度军演首次模拟进入台湾抵御中国侵台

美国与台海两岸

2023年3月7日，美国特种作战司令部军士长谢恩-肖特（右二）和美国特种作战司令部布莱恩-芬顿将军（右）到达国会山参加参议院军事委员会的听证会。

美军特种作战司令部（U.S. Special Operations Command）上周举行年度军演，首度模拟进入台湾抵御中国侵台，为因应潜在冲突作重大变革。

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军事媒体《军事网》（Military.com）报导说：这次演习综合了全球反恐战争中使用的一些标志性战术、武器及其他工具，反映出特种作战司令部有重大变革，准备因应与主要军事对手的潜在冲突。

美军特种作战司令部的士兵于上周六发射卡尔古斯塔夫无后座力砲（Carl Gustaf recoilless rifle）、破坏隧道并操作弹簧刀（Switchblade）无人机在一处训练区上空飞行。

报道说：上述训练是特种作战司令部年度能力演习的一部分，模拟的任务是进入台湾以抵御中国入侵。

这是这项军演首次以台湾作为模拟情境，以有形的实体模型代表台湾，期间陆军第160特战航空团派出的奇努克式直升机（Chinook），降落在北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg）68号射击训练场，而非在8000英里外的南海上空盘旋。

特种作战司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中将在演习前发表谈话指出：“根据我们的国防战略，中华人民共和国是真正对我们步步进逼的挑战。”布拉加表示：“最终，我们要设法防止第三次世界大战。那是我们的职责。”

报道说：国防筹划官员正将重心放在遏制中国于印太地区及全世界扩张影响力，近来中方部分升高敌意的行动登上媒体头条，例如中国间谍气球闯入美国领空，以及中国无人机出没台湾领土周围。

特种作战司令部在演习期间，直言不讳地将中国及人民解放军称为敌方，这是罕见的直接举动，因为美军一向不愿公开表明将发生冲突。

据报导，一名陆军绿扁帽部队军官向100多名成员宣布：“我将收到来自上司的指示，交办一项任务给我们，在台湾岛上展开对抗解放军的行动。”

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