美国两党议员要求证券监管机构对Shein"新疆棉"指控展开调查

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美国国会来自两党的议员5月2日要求美国证券监管机构，如果中国跨境电商希音服装集团(Shein）在纽约上市，对其使用强迫维吾尔族劳动产品指控展开独调查。

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法新社消息，Shein电商服装集团2008年在中国成立，目前总部位于新加坡，已成为超低价时尚标志品牌之一。与纺织业的其他知名企业一样，希音集团经常被指控从新疆维吾尔族少数民族生产的棉田中获利。

美国国会来自民主党和共和党的两党议员，周一向证券市场监管机构 (SEC) 发出信函称，“尽管Shein声称，该企业没有使用强迫维吾尔族劳工产品，并由第三方对其生产设施进行审计检查，但专家认为，有关的审计检查很容易在当局的压力下被操纵或篡改”。

此外，如果Shein可能在年底前在纽约证券交易所上市的传闻得到证实，SEC必须针对Shein"使用低薪和强迫劳动的指控", 指定一家独立公司核实其是否使用维吾尔族强迫劳工。

西方国家指责中国当局将大批新疆维吾尔人关押在再教育营中。最新调查显示：中国正迫使数十万维吾尔族和其他少数民族人群在西部新疆地区广阔的棉田中从事艰苦的体力劳动。

希音集团则表示，该公司“在新疆地区没有供应商”。该集团强调，"非常重视整个供应链的知名度，致力于尊重人权并遵守我们运营所在的每个市场的当地法律”，"对强迫劳动零容忍”。希音并称，目前没有上市计划。

美国《防止强迫维吾尔人劳动法》已经生效约10个月。据华尔街日报称，在上个月美国国会及行政当局中国委员会(Congressional-Executive Commission on China, 简称CECC)举行的听证会上，几名议员提请注意《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)可能存在的漏洞，这些漏洞可能允许基本上被禁止的中国新疆地区的商品进入美国。此前，美国海关边境保护局报告说，已根据该法拦截了价值近11亿美元可能与新疆有关的商品。

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